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【都市診療室】治濕疹怕類固醇用上癮？

名人薈萃 08:08 2020/10/03

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為了控制濕疹病情，醫生許多時都會處方類固醇藥膏，但大部分家長聽到「類固醇」這三個字就耍手擰頭，主要原因是擔心有副作用。筆者最常聽到的是怕上癮，皮膚「用馴」了就要繼續用才不會復發。筆者很理解家長的擔憂，但亦要指正他們對類固醇的誤解，若因為理論上的副作用而錯過了有效治療的機會，就很不值得了。

使用類固醇治療，無論是否用於控制濕疹、外用或內服，確實有可能會帶來副作用。如長期使用類固醇藥膏，就可以令皮膚變薄，但對比濕疹發作時的嚴重情況，發紅發癢致抓損受感染、流水，反覆發炎至皮膚變厚變深色，那又是否比皮膚變薄好看？更甚是不接受治療，濕疹控制得不好，可以影響小朋友的成長與心理健康。

用藥好轉並非斷尾

除了外觀，最常聽到家長投訴怕用藥「上癮」。筆者認為這可是天大的誤會！首先要澄清，類固醇不是嗎啡類藥物，絕對不需要愈用愈高劑量才可控制病情。

但為何家長會有「用上癮」的誤會？原因是濕疹病情一般都很反覆，每次發作搽藥便見效，經過幾次之後，家長反而以為是藥物倚賴，像是上癮般，但事實上，類固醇治療濕疹就像鼻敏感時要食藥，只是每次病發都要用藥緩和病情而已。

不過，亦有家長質疑，即使沒有上癮，皮膚都給類固醇「馴服」了，因為每次停用類固醇後濕疹又發作。筆者認為，首先家長要明白，在西方醫學角度，濕疹不是用完藥就斷尾的疾病，故此患者可能需要持續用藥控制病情，但家長常誤會用藥好轉就等於治癒，卻不了解小朋友當再接觸致敏原時，便可再誘發濕疹，於是又要用藥來控制病情，就是這個循環而令家長誤解。

由於類固醇確實會產生副作用，因此醫生在處方治療時，會按患者的年齡、患處皮膚厚薄及嚴重程度，來決定使用不同強度的類固醇藥膏，將副作用減到最低。不過，仍有不少家長期望為子女甩掉類固醇，在坊間遍尋療法，筆者所見，大部分例子的效果適得其反。

筆者記得一位患者由父母帶往看中醫，使用了由該醫師處方的藥膏後，情況看似好轉了，以為從此與類固醇斷絕關係；怎料，那其實是糖衣毒藥，原來該中醫懷疑無牌行醫，並常處方超強類固醇藥膏給病患，事件被揭發後，患者的父母始知害了小朋友，也不幸地賠上了子女健康。

撰文 : 兒科專科醫生、香港中文大學內外全科醫學士、英國皇家兒科醫學院院員、香港兒科醫學院院士 陳栢康醫生

欄名 : 都市診療室

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