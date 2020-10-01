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【港元定期存款】港元半年定存最高息1厘 罕現「三頭馬車」

即市財經 01:09 2020/10/01

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天星調高半年期港元定存息0.2厘，新息率升至重上一厘大關，跟招商永隆及南商看齊。

長假當前，但3間港銀昨天（9月30日）仍調整港元定期存款息率，當中兩加一減；包括虛擬銀行天星及招商永隆加息；反觀東亞 （00023） 卻兩連減。

經季結前的變動，天星調高半年期港元定存息0.2厘，新息率升至重上一厘大關，頓跟招商永隆及南商看齊，成為同存期的「三頭馬車」。不過，天星的入場費僅1,000元，門檻較兩間中資行低，招商永隆的起存額為1萬元，南商更專攻大額的300萬元。

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一年期方面，招商永隆雖只微加0.05厘，至0.75厘，但已重返三甲榜；至於3個月短存，天星亦提高0.1厘至1.1厘，可是，相比工銀亞洲的冠全城5.2厘，仍有距離。

3個月港元定存10.8厘高息不再，最新高息有幾多？詳情可看【下一頁

此外，東亞港元定存息兩連減，把138天累削0.11厘，新報0.72厘。

南洋商業銀行經濟及策略研究主管卓亮認為，熱錢續湧港，銀行水浸，按理季結後拆息走低，存息亦趨跌；且料一個月港元拆息由現水位的0.484厘，下周當季結效應過後，料暫時約於0.3厘到0.5厘上落。

單以9月計，金管局共接錢693億元，令下周二（10月6日）銀行總結餘增至2,635.57億元；卓亮料，受中概股等回港上市的影響，相信未到明年，銀行體系的總結餘，或有機會逼近3,000億元新關。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 港元定期存款

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東亞銀行（00023） 天星銀行 虛擬銀行 招商永隆 工銀亞洲 港元定期存款 定期存款

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