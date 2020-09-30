【智能電話大戰】IDC分析師：摺疊版iPhone不會出現

▲ 目前全球消費者都在勒緊褲頭，減少開支，若新機體的價格高昂或令消費者卻步。

Apple的iPhone 12似乎如箭在弦，市場預料iPhone 12將於下週二（13日）宣布，而近月環球智能電話廠商都出盡渾身解數，包括Samsung、Google、HMD及Motorola等，IDC分析師就指，目前中檔手機市場競爭激烈，而摺疊手機則仍然是小眾需求，亦指iPhone將暫時不會出摺疊型號。

市場研究機構IDC客戶端設備高級研究經理Kiranjeet Kaur表示，iPhone今年首次押後推出日期，是因為新冠肺炎疫情，在年初爆發時，令整條供應鏈受阻所致。「而並非受現時中美關係緊張所致。」

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早前Samsung就推出第二代摺疊手機Galaxy Z Fold 2，Kiranjeet指出，Galaxy Z Fold 2或未能位列手機銷量榜上，除非它銷量比之前一代賣得更好。「而且市場上對該機體的耐用度仍然有擔憂，而目前全球消費者都在勒緊褲頭，減少開支時，該機體的高昂價格或令消費者卻步。」她補充，對於Apple會否跟隨Samsung推出摺疊iPhone型號，Kiranjeet則指出，將不會出現摺疊版的iPhone。

由於Aple傾向聚焦主流的手機市場而非小眾，無論在需求還是供應方面，摺疊手機市場都未完全成熟。

其次，她亦強調，目前手機市場中，以中檔價格手機市場競爭最激烈。「現時各OEM廠商都嘗試在電話的外形上突圍而出，因此造就經典品牌HMD（Nokia）及Motorola回歸。」她補充，近來BlackBerry的經典鍵盤設計電話，以支援5G形式回歸市場亦不驚訝，但要取得成功，關鍵是該5G智能電話是否具有中等價格優勢。

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記者：李彥煒