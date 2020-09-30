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【虛擬銀行】天星銀行airstar夥保誠　推開戶優惠　3.6厘活期及150元現金回贈

理財智慧 20:49 2020/09/30

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虛擬銀行天星銀行airstar與保誠保險合作，為Pulse by Prudential健康應用程式用戶提供「財富與健康」開戶優惠，成功開立戶口可享年利率3.6厘活期存款，以及150元現金回贈。

即日起至2020年10月23日，用戶在開立天星銀行airstar戶口前，於Pulse應用程式先登記有關優惠，再以同一手機號碼於Airstar Mobile App註冊並成功開立天星銀行airstar戶口，可獲3.6厘高息港幣活期存款年利率，以及額外150元現金回贈。

天星銀行airstar替任行政總裁姚文松表示，今次合作虛擬銀行及保險業合作的里程碑，期待往後繼續共同探討更多合作的可能性。保誠首席客戶及市場拓展總監吳詩雅亦期待未來更多的合作機會。

 

 

 

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責任編輯：葉卓偉

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