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【新世界】大圍站「柏傲莊」第一期料10月中開售　1房至4房比例各有幾多？

即市財經 18:21 2020/09/30

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鄭志剛稱，「柏傲莊」的地點、交通及設計等配套優質，亦加入不少嶄新意念，有信心成為新世界的代表作。

新世界發展 （00017） 大圍站項目命名為「柏傲莊 The Pavilia Farm」，執行副主席兼行政總裁鄭志剛指，對「柏傲莊」非常有信心，預期「柏傲莊」第一期於10月中開售。鄭志剛稱，過去十年，大圍站區內未有大型樓盤推出，加上「柏傲莊」的地點、交通及設計等配套優質，亦加入不少嶄新意念，有信心在疫後令市場眼前一亮，並成為新世界的代表作。

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「柏傲莊」第一期提供783伙，預料下周開放示範單位及開價。鄭志剛表示，柏傲莊為集團「柏傲系列」第5個項目，命名有翠綠莊園之意。鄭志剛相信，疫情對樓市的影響屬短期性質，市場剛性需求依然龐大，「換樓客」仍很多，且本港持續低息，預計中小型樓的樓價會保持平穩，中高端樓價會有5%升幅，而由2021至2023財年本港總合同銷售目標為200億元，對香港未來經濟有信心。

「柏傲莊」定價將參考同系的溱岸8號

「柏傲莊」第一期戶型涵蓋1房至4房，其中1房佔約30%、2房佔約30%、3房佔約40%，4房只佔少數，定價將參考集團同系的溱岸8號。

現時新世界的「柏傲莊」第一及二期，均已取得預售樓花同意書，集團將會參考市況及銷情，考慮將兩期緊接推出，估計第4季可於區內提供逾2000伙。新世界早前指，大圍站項目共分3期發展，共有7座住宅大廈，合共提供3090個單位。

相關文章：【業績】新世界發展去年基本溢利減少25%　今年冀再售130億至150億元非核心資產

 

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編輯：陳韻妍

香港股票 鄭志剛 新世界發展（00017） 樓價 預售樓花同意書 香港 新世界 柏傲莊 K11 MUSEA 溱岸8號

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