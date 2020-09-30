【中美角力】中芯國際受制裁　半導體廠商將暫停出貨

▲ 中美科技戰白熱化之際，美國特朗普政府切斷華為晶片供應後，再有傳將制裁中國芯片製造商中芯國際。

中美科技戰白熱化之際，美國特朗普政府切斷華為晶片供應後，再有傳將制裁中國芯片製造商中芯國際。雖然目前美國商務部尚未正式發出公告，不過市場已傳出，許多廠商開始有動作，制裁案一觸即發。

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根據中芯國際年報與市場調查，中芯國際第一客戶是華為，約佔19%，排第二的是美國芯片巨頭高通（Qualcomm），比重約佔13%；而第三大客戶則是博通（Broadcom），約佔7%。可見，中芯為美國大公司的重要代工廠。

雖然消息傳出後，中芯國際已即時發表聲明，表示目前未有收到美國商務部通知，強調會加強與美國相關單位溝通。不過，美方一旦拉閘限制與中芯交易，高通等美資芯片商部份產品，恐也面臨缺貨、甚至斷貨壓力，對營收帶來直接影響。

據相關半導體業廠商消息透露，制裁案似乎逐步進行中。有部分廠商表示，已收到美國商務部通知，如要繼續出貨，中芯國際必須先取得政府許可，故出貨事宜已暫時宣告停止。

美國政府內部文件指，由於中芯國際的出口，可能會被用作「軍事用途」，構成不可接受的風險，因此需要加以管制。相關企業必須向美國政府申請許可，才能繼續向中芯國際出口。

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市場預期，美國政府將不會全面封殺中國半導體，此次將中芯國際列入實體清單，僅是阻礙「中國製造」的進行。但若禁令成真，客戶轉單對中芯國際的短期利用率將產生影響，使其未來進程大大推遲，競爭力下降，不利長期發展。

責任編輯：施雯雯