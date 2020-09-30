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【虛擬銀行】富融銀行Fusion Bank今試業　推外滙買賣服務　港元定存10萬3個月5厘

理財智慧 20:41 2020/09/30

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虛擬銀行富融銀行（Fusion Bank）今日開始試業，向1,000個特選個人客戶提供儲蓄、定存、本地轉賬與支付，以及外滙買賣服務，該行為首間推出外滙買賣服務的虛擬銀行。

即日至2020年10月31日，該行推出推廣優惠。港元3個月定存可享年利率5厘息，上限10萬元。港元、人民幣和美元存款，活期年利率1厘。

富融銀行為首間推出外滙買賣（港元、人民幣和美元）服務的虛擬銀行，低至港幣10元／人民幣10元／10美元亦可進行外匯買賣。而在試業期內，外匯交易服務時間為星期一至星期五，上午9時至下午5時。

富融銀行由騰訊（00700） 、港交所（00388）及工銀亞洲，高瓴資本集團，以及鄭志剛合資組成，為最後一間投入試業的虛擬銀行。

 

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責任編輯：葉卓偉

外滙 鄭志剛 工銀亞洲 儲蓄 虛擬銀行 騰訊 富融銀行 定期存款

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