【有盈退休】曾智華：腳趾操，把劇煲

人，就是一部機器。要保養，要抹油，要不停運行，才會操作正常。

不過，原來好多人並冇保養自己這副「機器」習慣，直至出事，才急急補救。

最多我輩人犯，為童年時懶刷牙，但日日不停食糖。於是，一隻又一隻牙被蛀，痛到飛起，揾牙醫逐隻鑽洗再補。慘情，口腔劇痛外，父母荷包也如是，怎不「大刑侍候」（當年體罰乃正常而非反常！）。從此，日日刷牙囉。

舊同學飯聚，哎吔吔，「肥B」右手打咗石膏，「温文K」則拐下拐下來到。乜事呢？

肥B：「上星期六行街，唔覺意踢着馬路邊，成個人向前仆。本能雙手一叉，右手腕『卜碌』一聲，同入心肺，斷骨，唯有直奔急症室囉。」

温文K：「呢輪唔知搞乜，腳板越來越痛。最慘朝早落床，第一步落地嗰下，腳板痛到飛起，要行幾分鐘才慢慢適應。但行耐咗，又痛。醫生話此乃足底筋膜炎！」

見佢兩個慘樣，都知幾痛苦。無法，佢倆正是好日唔保養「機器」人辦，從不運動，到六十開外才出事，算好彩嘞。

上年紀跌親或筋膜炎，真苦過Dee Dee。其實，可以避免的。例如「肥B」，除行路應一眼關七小心外，最重要日日拉筋，增加全身筋骨柔軟度，若再多點運動。一旦出事就能夠做反應較快，損傷力減。

至於「温文K」的足底筋膜炎，起因正是足部腳掌骨之間的肌肉反應差，關節活動能力協調不足造成。其實，若早點開始日日做「腳底小肌肉訓練」，就可避免搞到筋膜炎。

我點知？因最近發覺有個非常有趣，專攻五十歲以上中年的網頁，名「港式50後」，內容極豐富，衣食住行貼士有齊外，最令我得益，為不少健康小智慧。最近，有個名關SIR的專家就教咗個「腳趾操」去防止足底筋膜炎。

小弟如今煲Netflix劇時，就會坐在按摩椅做廿分鐘「腳趾操」。兩星期後，明顯腳板肌肉增強咗，正！推薦大家到「港式50後」睇睇點樣操，祝大家部「機器」fit 到漏油！

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