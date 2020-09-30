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國慶中秋長假前夕 恒指升183點 科技股領漲

即市財經 18:12 2020/09/30

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財經焦點速覽

國慶中秋長假前夕，恒生指數今日收報23459點，升183點，恒生科技指數收報7087點，升110點，阿里 （09988） 升近4%，美團 （03690） 亦升3%。屢傳財困的中國恒大 （03333） 避過明年初回購死綫，股價全日彈近兩成，收報19.7元。港滙續強勢，再觸7.75港元強方保證，金管局再承接16億美元沽盤。

【今日財經焦點】

【港股市況】恒指夜期早段偏軟　恒生指數升183點（不斷更新）

【阿里巴巴投資日】阿里雲料今年轉錄盈利　阿里巴巴股價全日升近4%（第二版）

【減派息】恒生連環削中期息　再減派息43%至每股0.8元、按季持平

【業績】新世界發展去年基本溢利減少25%　今年冀再售130億至150億元非核心資產

【恒大債務】恒大大到不能倒　負債萬億王國業務有甚麼？

【港滙強方】金管局今午注資124億港元　一文看清金管局年內接美元紀錄

【精選投資分析】

AH股反彈賀國慶 國指10月升多跌少（第四版）

港股季結粉飾櫥窗 好醫生配股博反彈（第四版）

【十四五規劃】把握先機 軍工股才是最具潛力板塊？

【名家談十四五】比亞迪蔚來齊爆升！趙文利：受惠十四五國策

代理CEO穩陣腳 李小加提前引退無損大局

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欄名 : 財經焦點速覽

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美團點評－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） 經濟 強方保證 中國恒大（03333） 指數 恒生指數 恒生科技指數 港元 港滙

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