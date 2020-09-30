國慶中秋長假前夕 恒指升183點 科技股領漲

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【新世界】大圍站「柏傲莊」第一期料10月中開售 1房至4房比例各有幾多？
國慶中秋長假前夕，恒生指數今日收報23459點，升183點，恒生科技指數收報7087點，升110點，阿里 （09988） 升近4%，美團 （03690） 亦升3%。屢傳財困的中國恒大 （03333） 避過明年初回購死綫，股價全日彈近兩成，收報19.7元。港滙續強勢，再觸7.75港元強方保證，金管局再承接16億美元沽盤。
【今日財經焦點】
【港股市況】恒指夜期早段偏軟 恒生指數升183點（不斷更新）
【阿里巴巴投資日】阿里雲料今年轉錄盈利 阿里巴巴股價全日升近4%（第二版）
【減派息】恒生連環削中期息 再減派息43%至每股0.8元、按季持平
【業績】新世界發展去年基本溢利減少25% 今年冀再售130億至150億元非核心資產
【港滙強方】金管局今午注資124億港元 一文看清金管局年內接美元紀錄
【精選投資分析】
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