【新iPhone即將推出 】外媒指富士康取消工人假期 發言人： 消息不實

明日就是中秋節正日，適逢國慶假期，連同中秋節翌日，各位都預備好渡過過一個悠長假期。不過中秋佳節卻不是人人有假放。根據外媒報道，由於蘋果新一款iPhone即將推出，有傳負責為產品代工的富士康，取消中秋及國慶假期安排，以確保生產線可以24小時運轉，令工人無假可放。

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報道傳出後，富士康馬上指有關廠區取消假期安排消息不實。該篇報道指富士康為了生產足夠的iPhone滿足市場需要，決定加緊生產速度，同時取消所有員工假期，強制加班，於廠房每天24小時營運生產綫。

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另一邊廂，內地傳媒指蘋果為降低生產成本，明年將推出iPhone SE Plus或iPhone 12s，這些型號都不會包含Face ID設計，改為使用側邊指紋識別。報道亦同時引述，側邊指紋識別物料成本較Face ID低5美元，具有一定成本優勢。

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責任編輯：翁嘉陽