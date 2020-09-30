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【英國疫情】議員群起反對緊急法續期 推防疫措施恐遇阻

環球社會熱點 18:07 2020/09/30

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新型冠狀病毒疫情肆虐，英國政府持續收緊防疫措施之際，年初通過的新冠病毒法案到期，有保守黨議員反對延長法案有效期，意味約翰遜政府或失新防疫措施決定權，要交國會審議，鑑於英國民間對收緊防疫反對聲大，日後推新措施難度或大大增加。

【美國大選】特朗普：你抗疫是災難 拜登：我抗疫死亡人數少過你

【英國疫情】英格蘭東北部頒更嚴格限聚令 違者可罰逾6萬

疫情來得突然，《新冠病毒法案2020》（Coronavirus Act 2020）今年3月獲特事特辦，未經國會投票下通過。《衛報》報道，如今逾80名保守黨議員，反對延長法案有效期。

據報多名反對議員都認為，國會應對限制民眾活動及涉罰款的防疫措施有決定權，而非單純辯論。反對議員人數眾多，倘約翰遜無法平息反對聲，法案續期面臨觸礁，防疫上勢遭綁住手腳，難以快速變招應對疫情。

保守黨內反對派領袖貝克（Steve Baker）表示，英國脫歐的重要原因，是英國國會要奪回控制權，但諷刺的是，在新冠疫情上，國會對如此嚴厲的防疫措施，卻沒有話事權，強調這關呼議會民主及法治。

【英國疫情】單日增逾7000確診 疫情爆發以來最多

【美國大選】拜登：特朗普任內就業不升反跌 史無前例

英國政府防疫措施嚴厲且變動頻繁，導致民怨四起，由於變動過多，甚至首相約翰遜也搞不清楚，弄錯東北部地區的非同住者限聚令細節，以至要公開澄清及道歉。

責任編輯：林建忠

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