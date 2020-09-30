【阿里巴巴】張勇：內需、雲計算大數據、全球化為未來三大增長引擎

阿里巴巴（09988）一連3日的投資者日今日正式展開，主席兼首席執行官張勇分享了未來5年的戰略機會。

張勇說，「面對數碼化這一巨大的歷史發展的機遇，相信我們處在這個歷史機遇的一個最佳位置，正是在21年的努力當中，不斷用數字化的技術，不斷用基於技術和商業的結合，去推動、去實現讓天下沒有難做的生意，這是實現我們使命的標準答案。」

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他直言，內需、雲計算和大數據，以及全球化將是三個重要的領域，相信隨着內地經濟發展，一定會由出口導向全面走向需求及消費者導向，特別是在疫情後數月情況已愈來愈顯著，而阿里連接中國10億以上消費者，有助組織商業發展以捕捉消費者的需求。

至於在雲計算及大數據方面，阿里巴巴認為這兩方面的核心是要將數據、商業及場景結合，為特定領域創造價值，雖然相關業務現時已初具規模，但與全世界的雲時代相比只是剛剛開始，認為屬數10年一遇的機會。公司將透過阿里巴巴商業操作系統把握助消費品企業端到數字化經營的機遇。另外亦會留意物流全產業鏈數字化及智能化營運的機遇。

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在企業層面，「上雲」、替代原有IT基礎設施以及辦公方式全面走向雲上協同辦公等亦有機遇，集團亦會擴展零售、金融、公共服務、交通、醫療等行業形成「雲+大數據」應用的機遇。

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張勇相信全球化是走向未來的重要引擎，會堅定不移繼續下去，在東南亞方面集團將形成結合商業、金融、物流的全新數字生態，在助全球商品能夠到中國的同時，幫助中國的商品能夠走向全球。公司已完成之前訂下的短期目標，並會維持重要的遠期目標，冀2036年可服務全球20億消費者、創造1億個就業職位，並幫助1,000萬家中小企盈利。

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記者：張以正