【港股追蹤】AEON信貸績後曾升5% 第四季停ATM服務

AEON信貸財務（00900）公布截至8月底的未經審計業績，中期純利按年下跌2成至1.52億元，中期息按年持平，每股派22仙。公布業績後，最高曾升5.1%至5.15元，收報5.11元，升4.3%。

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期內受疫情影響，AEON收入按年減少12.3%，至5.74億元，而淨利息收入則減少一成。由於資產質素惡化，減值虧損及減值準備按年增加13%至1.4億元。而AEON信用卡業務費用及佣金減少近2成至2800萬元。

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AEON指，「轉數快」推出後，現集團可直接在應用程式把現金透支資金轉入客戶的帳戶，所以在評估自動櫃員機（ATM）的盈利能力後，決定在第四季終止ATM服務，以降低營運成本。

集團董事總經理深山友晴表示，雖然疫情緩和，但不知道何時會開放旅遊及放寬社交距離限制，所以下半年的營商環境仍充滿不確定性。

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