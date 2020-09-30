【A股布局】北向連續8日資金流出　外資沽得最狠是平保

外資一向動作快，稍有風吹草動，就即時鬆人。尤其，近期A股走勢確實弱，上證指數日綫圖呈五連陰，險守3200點關口。

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周五（30日）上證指數跌0.2%，收報3218點；滬深300指數跌0.1%，報4587點；深圳創業板指數報2574點，上升0.4%。

事實上，北向資金亦已經連續8日出現淨流出，金額合共近290億元（人民幣，下同），周五單日便流出29億元，滬、深股通分別流出12.7億元及16.3億元。

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以個股來看，中國平安（滬：601318）被外資沽得最狠，在今周短短3個交易日已有13.2億元的淨流出。同樣，白酒股也捱沽，貴州茅台（滬：600159）、五糧液（深：000858）分別流出8.8億元及2.5億元。

反觀，寧德時代（深：300750）今周獲得14.8億元的資金流入，邁瑞醫療（深：300760）亦流入2.7億元，似乎外資對新經濟股又重拾興趣。

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記者：林衛