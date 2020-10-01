【Google訴訟】Sonos再起訴Google侵權　涉5項專利

▲ Sonos批評，Google無視知識產權的重要性及資源較少的開發者，故Sonos提控既為自身利益，亦為抵抗壟斷者試圖複製專利發聲。

智能喇叭製造商Sonos向Google追加一宗訴訟，指控Google侵犯該企5項無線音頻專利，主要涉及操控智能喇叭。

Sonos指出，Google的智能喇叭及相關產品，是基於該企2013年與Google分享的藍圖，當時兩間公司正研究將Google Play Music引入至Sonos喇叭中。而Google於2015年推出的Chromecast Audio裝置，便是從共享文件中獲取了多房間控制（Multiroom）系統，雖然產品已於2019年停產，但當中功能至今仍用於其他Google產品中，包括最新的Nest智能喇叭和智能屏幕。

Google捱告 Sonos入稟法院指控產品侵權

【侵犯專利】Google起訴Sonos侵權 涉及5項技術專利

Sonos批評，Google無視知識產權的重要性及資源較少的開發者，故Sonos提控既為自身利益，亦為抵抗壟斷者試圖複製專利發聲。Sonos首席法律官Eddie Lazarus曾稱，Sonos是非常不願意提出起訴的，但這也是最後的選擇。

事實上，Sonos及Google原本是多年戰友，惜蜜月期已過。今年1月Sonos率先控告Google侵犯公司專利，在Google自家開發的智能喇叭產品上，應用Sonos開發的技術；至6月，Google反起訴Sonos侵犯專利，斥在未經許可下，將其專利技術大規模應用在Sonos Radio及遙控器產品上。Google當時指，公司必須維護自家技術的知識產權。

責任編輯：姚慧儀