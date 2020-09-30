【美國大選】總統辯論談氣候變化議題 《衛報》：20年來首次

▲ 總統辯論席間，主持人問及關於氣候變化的問題，《衛報》報道指，是20年以來總統辯論中的第一次。

美國大選將於11月3日舉行，美國總統特朗普（Donald Trump）與民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）展開首場總統辯論。席間主持人問及關於氣候變化的問題，《衛報》報道指，是20年以來總統辯論中的第一次。

美國西部的山火肆虐多時，在首場總統辯論上，主持人華萊士（Chris Wallace）向兩位總統候選人提出有關氣候變化的問題，亦有挑戰現任總統特朗普的環保措施。

特朗普回應指，他想要「潔淨的水和空氣」（crystal clean water and air）。特朗普將大火歸咎於森林管理不善，但已有科學家明確指出，氣溫上升會加劇野火蔓延，以致火勢不可收拾。

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特朗普任內退出他形容為「災難」（disaster）的巴黎氣候協定，令他被視為氣候變化的罪人。席間，華萊士亦曾兩次向特朗普施壓，問他是否接受氣候科學的事據。特朗普再次重複「潔淨的水和空氣」（crystal clean water and air）的回應後，才承認承認溫室氣體正在「在一定程度上」（to an extent, yes）有影響大火。

特朗普被問到為何撤回奧巴馬的清潔能源計劃，他說是因為計劃提高能源價格，但《衛報》指出，實際上計劃未曾實施過，所以並未出現特朗普提及的現象。

拜登指出氣候變化確實帶來麻煩（We are in real trouble），他承諾，會在清潔能源範疇中創造數百萬個高薪職位。

《衛報》報道指，辯論上關於氣候變化的回應，估計關注氣候變化的社運人士不會滿意；但總的來說，在這個範疇上，拜登表現應比特朗普略勝一籌。

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責任編輯：葉芷樺