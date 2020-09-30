【美國大選】總統辯論後 種族主義相關詞語搜尋量高

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新型冠狀肺炎全球疫情（09月30日 時間19:00）
美國大選11月3日舉行，美國周三展開首場總統辯論，美國總統特朗普（Donald Trump）與民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）就多項議題交鋒。美國韋氏字典（Merriam-Webster）指總統辯論後，「白人至上主義者」及「反法西斯主義」等涉及種族議題的詞語搜尋量較高。
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兩名候選人就6大議題辯論，「美國種族及暴力，涉及近日的示威情況」也是其中一個議題。《紐約郵報》報道，韋氏字典於社交媒體Twitter公布總統辯論後最多人搜尋的頭12個詞語：
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據悉，當總統辯論主持人華萊士（Chris Wallace）要求特朗普，譴責白人至上主義者及民兵組織加劇了示威城市的暴力時，「白人至上主義者」及「反法西斯主義」成為最多人關注的詞語。
但特朗普拒絕將任何特定團體標記為白人至上主義者，又表示要極右團體「Proud Boys」要「後退並待命」（Stand back and Stand by）。安勿躁及做好準備(stand back and stand by)。
責任編輯：鄭錦玲