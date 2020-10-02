【Kawaii生活百貨@iM網欄】藝人離世金像獎延期 今年風水不利娛樂圈？

還記得去年的中秋節約了三五知己到沙灘燒烤，放着音樂吹吹海風，大家還展望2020年大計。怎知道去年年底爆發疫情，莫講話商場活動，就算我們的吃飯人數和社交距離也被限制。大家常說「意外意外意料之外￼」算來算去都算不出世界各地在今年所遇上的一切。

娛樂圈方面都有很多意想不到的事情，香港、台灣、日本和韓國這些我們比較留意娛樂動態的地方，也有不少著名的藝人和幕後離世。不少圈中的朋友都在自己的平台上留言說：2020為什麼會這樣？2020快點過去吧！2020又一位圈中好友離開大家！

那麼2020年為什麼會這樣子？在玄學上有沒有啟示？

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風水命理周凡夫師傅表示：庚子年金水太旺，娛樂圈屬火，水太重會對火有影響，所以娛樂圈特別多事發生。屬火之離宮犯三剎病符 十分不利娛樂圈，到農曆2月4日前可能東南亞娛樂圈也會有不利消息。

奇門遁甲張芯熏師傅說￼：今年為庚子年，天干為庚金，地支為子水，天干地支以金水為重，因此但凡命格內本身金水重者、木多者、火重者等都必須小心，例如1984年出生天干地支為甲子，與年太歲庚子天剋地伏，所以情況可能比較嚴重，假若出生日期之天干地支亦犯衝剋則更麻煩，而且又逢年歲為35歲更是轉角運之情況，所以此類命格之人容易遇上意外！

原來是如此這般，難怪連香港電影金像獎也受到影響，要延期到2022年，改期真的是第一次。

作者_Kawaii簡介：

節目主持人、經理人，喜愛到處吃、到處買，到處享受、分享生活所有；有平有貴，有著數、有質素。

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