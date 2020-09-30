【香港經濟】8月港零售銷售按年跌13.1%勝預期　酒類及煙草仍跌逾77%

▲ 8月港零售銷售及銷量均勝預期。

新冠肺炎疫情新增染個案回落，惟香港零售市道仍未見明顯復甦，零售銷售連跌19個月。政府統計處公布，8月的零售業總銷貨價值臨時估計為256億元，按年跌13.1%，勝市場預期的17.5%，扣除其間價格變動後，零售業總銷貨數量按年跌13.4%，亦勝於市場預期的15.9%。

期內，鞋類、有關製品及其他衣物配件跌42.9%，藥物及化妝品跌39.8%，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物跌37.8%；食品、酒類飲品及煙草的銷貨價值下跌15.7%，其中酒類飲品及煙草跌77.6%。

相反，超級市場貨品的銷貨價值上升10.8%。其次為電器及其他未分類耐用消費品，銷貨價值上升10.1%。

今年首8個月，零售業總銷貨價值臨時估計下跌30.2%，零售業總銷貨數量下跌31.6%。

政府發言人表示，在本地第三波疫情下，八月零售銷售表現仍然疲弱。儘管按年跌幅明顯收窄，但主要是由十分低的比較基數所致。展望未來，發言人進一步指出由於經濟狀況繼續受壓，而訪港旅遊業短期內不大可能迅速復蘇，零售業的經營環境將仍然困難。若近期本地疫情趨穩的勢頭持續，本地消費氣氛或會進一步改善。

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編輯：袁諾曦