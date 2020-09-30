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【新世界】鄭志剛：K11 Musea第三季銷售額料反彈60%　對香港有感情未來繼續投資

即市財經 17:42 2020/09/30

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現時新世界執行副主席鄭志剛指，綫上新渠道銷售佔香港總零售銷售額佔15%，相信未來會遞增。（曾耀輝攝）

新世界發展 （00017） 旗下K11 Musea今年1周年，執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，K11 Musea在半年疫市期間表現強勁，第2季銷售額較首季反彈35%， 跑贏市場的7%跌幅，第三季銷售額料有60%升幅。

鄭志剛稱，疫情初期推出新智慧零售、直播、綫上店，並利用人工智能（A.I.）數據推送給顧客，帶動銷售額強勁反彈，現時綫上新渠道銷售佔香港總零售銷售額佔15%，相信未來會遞增。

新世界今年冀再售約150億元非核心資產，詳情可看【下一頁】

他指，過去一年為不少壓力特大的商戶提供減租，但租戶的減租百分比，會視乎需要及因應租戶情況而定，而除了減租，新世界會同時幫助租戶創造銷售，雙管齊下才能令租戶繼續生存下去。

鄭志剛形容疫情為W式

本港疫情反覆不定，鄭志剛形容為「W式疫情」，「我們會視疫情是一個契機，別人恐懼、我們進取，快速變陣強攻疫後新經濟。」

鄭志剛點睇樓市及新盤「柏傲莊」?詳情可看【下一頁】

鄭志剛表示，今年是新世界集團成立45周年，對香港很有感情，過去半世紀集團經歷不少風浪，相信香港經過陣痛後，很快便可以恢復過來，無論疫情如何發展，新世界都會繼續投資香港。「集團的防禦能力非常充足及充分，截至6月底仍有1067億元可動用資金，足夠幾年使用。」

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編輯：陳韻妍

香港股票 疫情 鄭志剛 新世界發展（00017） 香港 樓價 K11 MUSEA 新世界

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