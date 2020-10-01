【尚品亭@iM網欄】日本的匠人精神 和牛探尋之路（一）

上期講到咖啡中的匠人精神。除了咖啡和茶之外，作為香港以至大灣區的餐飲解決方案供應商，幾年前就開始提供預製食品。延續匠人精神，捷榮抱着開拓更優質食品的想法，一路追尋到日本，解開和牛美味之謎。

什麼是和牛？和牛如何分類？

首先，为什么叫「和牛」呢？很多日本原有物品或文化都加一个「和」字，為了與洋物區分。例如日本的風格被稱為「和風」。那是否所有日本的牛都可以被稱為「和牛」？並不一定。

▲ 圖為已煮熟的頂級A5 BMS12，重點是油脂分佈好靚，這亦是評判計分的其中一個重點

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1635年到1853年期間日本鎖國。由於宗教以及動物對農耕不可或缺，因此禁止食用任何四隻腳的動物。在明治時代鎖國結束後，日本人對食肉的需求大幅度提升，全國上下都在對牛進行育種改良，比如将原本的農耕用牛與外来品種雜交。與此同时，也對日本原有品種進行系統整理，確定了能被稱為「和牛」的，僅限於「黑毛和種」、「褐毛和種」、「日本短角種」、「無角和種」這四種食用專用種，黑毛和種以完美霜降油脂分佈聞名，佔和牛市場的九成以上。

和牛到底有多珍貴？

首先必須保障血統。日本和牛根據嚴格的標準進行養殖和交配。只有在日本出生、飼養，僅限「黑毛和種」、「褐毛和種」、「日本短角種」、「無角和種」四個品種及其互相配種的食用牛才能被稱呼為和牛。而所有新生的牛都有「出世紙」來記錄飼養人、出生日期、出生地和血統，以保證可追溯性。

其次便是處女牛。雌牛一經交配，肉質會帶有輕微的乳臭味。優良品種的公牛主要用於配種，較少食用。

最後便是品牌和牛。

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相信大家對「神戸牛」一定不陌生。

其實「神戸牛」可以講是一個和牛品牌。日本各地都有和牛品牌，大多數以產地來命名。分別有「松阪牛」、「神戸牛」、「近江牛」、「米澤牛」、「宮崎牛」、「仙台牛」、「飛騨牛」和「鹿兒島牛」。其中「神戸牛」、「松阪牛」和「近江牛」被稱為日本三大和牛。

▲ 右上角是未煮的A5 BMS12頂級和牛；下方則是A4級的和牛牛柳，吃起來風味會有點不同

全世界對於牛肉肉質分級最嚴格細緻的國家，就屬日本了。日本食肉格付協會所訂定的日本和牛共有15個等級（澳洲和牛分到9級） 。由A至C來區分「食品可食率的等級」，也就是表示從一頭牛身上可取得的食用肉比率等級，而以1至5來表示「肉質等級」。

肉質等級的基準，首先是判斷有多少油花（霜降）分布的B.M.S.（牛肉脂肪交雜基準／Beef Marbling Standard）。BMS單獨分為BMS1至12評級，油花達到8至12才能評委等級「5」。日本每一千萬頭和牛中只有 5.4% 達到BMS 12 的評級。

然後以脂肪的顏色來進行認定的B.F.S.（牛肉脂肪顏色基準／Beef Fat Standard）。脂肪顏色越白則評價越高。

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B.C.S.（牛肉色澤基準／Beef Color Standard）則是以紅肉部分的顏色來判斷。這最後的基準，是將「肉質的緊緻、肌理」以肉眼及觸感來進行判定。

在「B.M.S.」,「B.F.S」,「B.C.S.」3個項目取最低分數來計算最終評級。換句話說，3個項目都被評為等級「5」，可食率等級評級為「A」的和牛，才能最終被認定為「A5」級和牛。

此外，日本全國和牛能力共進會為了促進和牛品質，每5年會在日本各地舉辦盛大的和牛評選大賽 （亦稱「和牛奧運會」）。一共有來自日本全國各縣最優秀的500多頭牛會參賽。其中，宮崎縣黑毛和牛連續三屆勝出，獲得最高殊榮「日本總理大獎」。

下期我將會和大家探討一下和牛的美味奧秘。

下個星期見。

作者_鄔錦安簡介：數佬的我誤打誤撞進入啡茶領域，總算尚懂品味啡茶，一杯啡茶識天下，五湖四海下結識很多餐飲旅遊好友，不斷在左右腦思想衝擊下遊走達至左右逢源，快思慢想，希望能夠在文字中令到各位感受到品味生活，相約尚品亭！

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