【業績】新創建全年經營溢利跌25%　派末期息0.29元

▲ 新創建截至6月底止，全年少賺93.7%至 2.5億元，經營溢利跌25%至35.1億元。

新創建 （00659） 截至6月底止，全年少賺93.7%至 2.5億元，經營溢利跌25%至35.1億元，核心業務經營溢利31.5億元，按年跌10%，期內，出售非核心資產套現約17億元。新創建擬派末期息0.29元，全年合共派息0.58元。

新創建今日跌1.4%，收報5.89元，現債股息率達9.8厘。

期內，道路業務於2020財政年度下半年因新型冠狀病毒爆發，以及中國政府於今年2月17日至5月5日為期79天對所有收費公路推行前所未有的免收通行費政策而受到不利影響，道路業務的經營溢利跌50%至9.1億元。

集團指，項交通流量及路費收入分別按年下跌22%及23%。然而 ，交通流量及路費收入自2020年5月起恢復收取車輛通行 費以來均已强勁回升，再加上新收購的長瀏高速公路的貢獻，道路組合於6月份的整體交通流量按年增長約3%，路費收入大致回復至2019年12月時的水平。

另外，新創建去年11月完成收購富通保險，收購後的8個月內，富通保險仍能為集團的應佔經營溢利貢獻7.5億港。

新創建指，集團短期內將維持審慎的資金調配，以降低任何潛在風險，與此同時 ，將致力把握新型冠狀病毒帶來的轉變，進一步優化投資組合，以推動長期增長 ，而近期出售的資產如新巴及城巴足以證明這一點。出售所得款項將進一步鞏固集團的財務實力，支持可持續及漸進的股息政策。

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編輯：袁諾曦