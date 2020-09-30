  • 28°C
香港時間 : 2020930日 (三) 19:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Apple大縮水】iPhone 12將不再附送耳機　iOS 14.2疑改系統文字　

科技 18:15 2020/09/30

分享：

日前，蘋果釋出iOS 14.2 Beta版本，有網民發現其文字內容有所更改，暗示EarPods免提耳機或不再隨機提供。

蘋果在早前的秋季發佈會公布推出Apple Watch及iPad系列更新，並宣佈Apple Watch普通版將不會再隨機附送充電器，有傳聞指iPhone 12亦可能會跟隨。日前，蘋果就釋出iOS 14.2 Beta版本，有網民發現其文字內容有所更改，暗示EarPods免提耳機或不再隨機提供。

【蘋果死機】蘋果多個服務中斷　涉App Store、Find My等

據外媒MacRumors報道，蘋果在周二（29日）發布iOS 14.2 Beta版本，其「法律資訊與電信規範」文件中，針對「電磁波暴露」的內容作出修改。網民發現，原本在iOS 14.0.1版本顯示的內容，提及建議用戶使用「隨機附送的耳機」，但在iOS 14.2則刪走了「隨機附送的」字眼。外媒推測，蘋果修改字眼，是為即將推出新iPhone 12作部署，避免消費者投訴，甚至是法律上的挑戰。

【iPhone 12】售價平過iPhone 11？華爾街分析師：iPhone 12 mini 僅支援 4G

Apple或革新充電線設計　改用尼龍物料編織

這一發現及隨後的猜測，正好與著名分析師郭明錤的預測相符。郭明錤早於今年 5月曾撰文表示，iPhone 12將不會再免費提供EarPods耳機，雖然其轉變的動機不明，但他估計，蘋果是為了藉此催谷AirPods無線耳機產品的銷量。

責任編輯：施雯雯

相關文章

【蘋果死機】蘋果多個服務中斷　涉App Store、Find My等
今日
【蘋果死機】蘋果多個服務中斷　涉App Store、Find My等
Apple Watch奧運特定紀念錶帶　擬延遲至明年登場
2020/09/29
Apple Watch奧運特定紀念錶帶　擬延遲至明年登場
【iPhone 12】售價平過iPhone 11？華爾街分析師：iPhone 12 mini 僅支援 4G
2020/09/28
【iPhone 12】售價平過iPhone 11？華爾街分析師：iPhone 12 mini 僅支援 4G
Apple或革新充電線設計　改用尼龍物料編織
2020/07/24
Apple或革新充電線設計　改用尼龍物料編織
流動裝置 Apple iPhone Apple Watch AirPods iPad iOS 耳機

上一篇文章

【智能電話大戰】IDC分析師：摺疊版iPhone不會出現

下一篇文章

【華府助攻】華為失落寶座 三星再稱霸智能手機市場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【致敬蘋果】Windows XP原始碼曝光　隱藏版主題竟與蘋果相同
【致敬蘋果】Windows XP原始碼曝光　隱藏版主題竟與蘋果相同
蘋果搶修iPhone 5大Bug！釋出 iOS 14.0.1 更新
蘋果搶修iPhone 5大Bug！釋出 iOS 14.0.1 更新
【地鐵車廂捕獲】華為Mate40 Pro真面目曝光　揭相機配置
【地鐵車廂捕獲】華為Mate40 Pro真面目曝光　揭相機配置
【iPhone 12】售價平過iPhone 11？華爾街分析師：iPhone 12 mini 僅支援 4G
【iPhone 12】售價平過iPhone 11？華爾街分析師：iPhone 12 mini 僅支援 4G
日本遊戲界認證　有邊款Switch、PS4 遊戲今年必玩？
日本遊戲界認證　有邊款Switch、PS4 遊戲今年必玩？
【每日焦點】Google收緊「課金」機制　fb集體回憶農場game終止服務
【每日焦點】Google收緊「課金」機制　fb集體回憶農場game終止服務