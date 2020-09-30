【Apple大縮水】iPhone 12將不再附送耳機　iOS 14.2疑改系統文字　

▲ 日前，蘋果釋出iOS 14.2 Beta版本，有網民發現其文字內容有所更改，暗示EarPods免提耳機或不再隨機提供。

蘋果在早前的秋季發佈會公布推出Apple Watch及iPad系列更新，並宣佈Apple Watch普通版將不會再隨機附送充電器，有傳聞指iPhone 12亦可能會跟隨。日前，蘋果就釋出iOS 14.2 Beta版本，有網民發現其文字內容有所更改，暗示EarPods免提耳機或不再隨機提供。

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據外媒MacRumors報道，蘋果在周二（29日）發布iOS 14.2 Beta版本，其「法律資訊與電信規範」文件中，針對「電磁波暴露」的內容作出修改。網民發現，原本在iOS 14.0.1版本顯示的內容，提及建議用戶使用「隨機附送的耳機」，但在iOS 14.2則刪走了「隨機附送的」字眼。外媒推測，蘋果修改字眼，是為即將推出新iPhone 12作部署，避免消費者投訴，甚至是法律上的挑戰。

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這一發現及隨後的猜測，正好與著名分析師郭明錤的預測相符。郭明錤早於今年 5月曾撰文表示，iPhone 12將不會再免費提供EarPods耳機，雖然其轉變的動機不明，但他估計，蘋果是為了藉此催谷AirPods無線耳機產品的銷量。

責任編輯：施雯雯