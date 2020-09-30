阿塞拜疆聲稱亞美尼亞2300士兵被殺 聯合國促停戰

位於南高加索的西亞國家亞美尼亞（Armenia）與阿塞拜疆（Azerbaijan）連續多日爆發嚴重衝突，兩國均以「戰爭」稱之。阿塞拜疆聲稱，戰事爆發至今，2300名亞美尼亞士兵被殺。聯合國安理會呼籲各方「立即停戰」、重返談判桌。惟阿塞拜疆直接排除協商的可能；亞美尼亞則指，鬥爭一日不結束，就不可能對話。

亞美尼亞與阿塞拜疆的衝突踏入第4日，規模為1994年停火以來最大。今次衝突緣於阿塞拜疆境內一個名為「納戈爾諾－卡拉巴赫」（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡）的地區主權糾紛。國際大多數視納卡為阿塞拜疆領土，當地居民以亞美尼亞人居多。

亞美尼亞與阿塞拜疆衝突23死 爭「納卡」主權 多國籲停火【下一頁】

阿塞拜疆與亞美尼亞起烽火 土耳其機會來了？（訂戶專享）【下一頁】

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）高調表明支持阿塞拜疆，勢與撐亞美尼亞的俄羅斯陷對立。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）批評，埃爾多安的言論等同鼓勵兩國開戰，「難以令人接受」。

較早前，亞美尼亞指責土耳其派出戰機，擊落他們一架戰機，令機師死亡。阿塞拜疆和土耳其均否認。馬克龍表示，目前未有證據顯示，土耳其直接參與兩國衝突。

安理會15成員國召開緊急會議，一致通過發表聯合聲明，呼籲兩國「立即停戰，緩解緊張局勢，即時重返談判桌，展開有意義的協商」。成員國又強烈譴責兩國使用武力，導致納卡地區有平民喪生，並對局勢表達憂慮。

責任編輯：鄧燕君