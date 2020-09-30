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【港元定期存款】3個月港元定存息最高5.2厘 存8萬元期內賺息1040元

即市財經 18:03 2020/09/30

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工銀亞洲指3個月10.8厘已額滿，現保留5.2厘；為同期計最高息。

雖然第8間虛擬銀行、富融銀行今天（9月30日）啟動試業，更打港元定期存款的5厘高息牌；但中資大行仍無懼，續把超高息下架，工銀亞洲針對手機銀行「e開戶」，當中「五人同行」及「十人同行」的名額剛滿，意味合資格客戶推介9名新客，3個月最多享10.8厘，以及推薦4人有8.8厘已下架。這是繼中銀香港 （02388） 早打開口牌，表明不再延長3個月4.3厘以來，最近第2間業界悄然撤高息。

逾10厘息的港元定存暫時未有，但仍有不少高息之選，詳情可看下圖

    點擊圖片放大
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專家指，業界皆靜待巨無霸新股螞蟻集團何時招股，待長假後才謀靜而後動。不過，工銀亞洲暫仍保留「三人同行」的推廣活動，合資格全新客戶經手機銀行「e開戶」，開立綜合帳戶並敘造3個月港元定期存款，可先享4.2厘特惠年利率，若再成功推介兩位好友，額外獲加息一厘；即合共5.2厘，以相同存期計，仍是「高息王」。以起存額8萬元計，追息族按理可賺息1,040元。

名額已滿 工銀亞洲10.8厘高息下架

工銀亞洲於9月初突推超高息10.8厘，但其公關指，連同8.8厘息的上述兩個多人同行獎賞計劃，因反應較預期好，現已額滿。但「三人同行」的推廣活動仍在進行中。合資格全新客戶，經該行手機銀行「e開戶」，可先享4.2厘特惠息，再享對應多人同行的現金回贈金額等優惠，客戶可從該行網站了解更多優惠詳情。

此外，富融銀行（Fusion Bank）啟動試業，由騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 及工銀亞洲合資組成，亦是最後一間投入試業的虛擬銀行。以虛銀一般沙盒試業3個月計，即富融銀行或於年底前正式開業。

有關富融啟動試業詳情，可看【下一頁

試業期間，富融由即日起至10月31日止，提供港元3個月定存可享5厘息，上限10萬元。

相關文章：【港元定期存款】中銀3個月港元定存4.3厘息月底截 無懼兩間虛銀突擊

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 港元定期存款

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