大圍站上蓋命名為柏傲莊　新世界如何定價？

市道好轉，新盤市場更大排長龍，各發展商加快推盤，勢要於第四季挽回劣勢。其中新世界（00017）與港鐵（00066）合作發展的大圍站上蓋項目，正式命名為「柏傲莊」，而第一期項目最快下周公布首張價單，及開放示範單位，預計短期內開售。

新世界營業及市務部總監黃浩賢稱，項目參考同區同系「溱岸8號」定價，強調以市價推盤。他續稱，第二期項目也獲批預售，會視乎市場認購情況，緊接第一期推售，有機會於年底前推出。

資料顯示，「溱岸8號」位於大圍車公廟路8號，主打兩房及三房單位，實用面積約506平方呎至2,389平方呎。據中原網站顯示，「溱岸8號」8月成交實用呎價約18,750元，而兩房叫價要近1,000萬元。

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「柏傲莊」最大賣點是，交通方便，皆因大圍站傲踞屯馬綫及東鐵綫之交匯，連接兩條現有鐵路綫，貫通東西連接南北。此外，項目設有約 65 萬平方呎的大型商場，解決區內多年沒有大型商場的困局。更重要的是，大圍盤向來受內地學生歡迎，雖然內地生暫難來港升學，惟料項目落成後，情況會改變。

資料顯示，第一期項目設2座住宅大樓，共建783伙，設一房至四房間隔。至於整個項目則由7座大樓組成，提供3,090伙單位。

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