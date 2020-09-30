【網民熱話】網友10大慳錢秘技 剪頭髮也自己動手？

現時經濟狀況欠佳，人人都想盡辦法留住錢財，保住收入。如果短期内未能提升收入水平，節流就是唯一的方法。有網民在討論區發起討論，分享慳錢大法，結果引來網友熱烈討論。iMoney編輯就將網友的10慳錢大法整合，挑選最堅毅的慳錢方法供大家參考。

【網民熱話】一家三口想7000元租港島齊傢電單位 網民：使唔使包埋食呀？【下一頁】

1.自備飯盒

有網民分享自己的經驗，指自己通常會煮好一星期的飯盒，然後放進雪櫃，然後一星期帶4至5日都飯，避免出外用餐，避免不必要洗費。

2.外出用餐飲熱飲

外出用餐轉冷飲一般要加2元，有網民指為了節省支出，外出用餐一定飲熱飲，也不會買珍珠奶茶等飲品。

3.使用信用卡消費

有網友指可以信用卡消費就盡量用，因為信用卡有積分計劃，有些更有現金回贈，因此不能錯過

4.自己剪頭髮

有網民認為到髮型屋剪頭髮實在太奢侈，所以自行在家中剪頭髮，又可以節省一筆支出。

5.超過30度也不開冷氣

冷氣耗電量比其他電器大，電費單一定相當貴，所以有網友表示無論如何都不會開冷氣，寧願忍受炎熱的痛苦。

6.茶餐廳碟頭飯叫多飯 將菜帶走

網友表示這樣可以一餐當兩餐食，既可減少伙食費，也可滿足外出用餐的欲望。

7.用肥皂洗澡

有網友提出肥皂比沐浴露耐用，因此用肥皂可以更省錢。

8.找鄰近居所的工作 節省交通費

這一點應該大部分人都會想到，不過有時為了職業導向，只選擇鄰近的工作似乎有點難度。

9.電話不上台 只用儲值卡

電話上台的開支較大，因此有網友選擇用儲值卡，同時減少上網。

10.不去旅行

一次去旅行的洗費動不動就有數萬元，因此有網友指不會在去旅行，直到人生目標達成。

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：翁嘉陽