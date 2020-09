▲ 【美國大選】特朗普73度插話 辯論遭嘲「淪打斷對話大賽」

舉世矚目的美國大選首場總統辯論,特朗普及拜登疊聲情況嚴重,特朗普73次打斷對手,場面可謂一片混亂。前白宮通訊總監斯卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)形容,今次辯論淪為打斷對話大賽,令國家丟臉。

特朗普(Donald Trump)頻繁打斷拜登(Joe Biden)發言,令場面近乎失控,主持華萊士(Chris Wallace)要確保辯論按規定進行也十分困難。特朗普前下屬斯卡拉穆奇稱,今場辯論沒有贏家,反令國家有點丟臉(a little bit of an embarrassment to the country)。

斯卡拉穆奇表示,今次辯論令人壓惡(nasty),淪為打斷對話大賽(an interrupting match),斷言對改變選民支持作用不大,對股市影響亦有限,就辯論日後股市有變動,相信很快會平靜下來。

出身金融界的斯卡拉穆奇曾擔任白宮通訊總監,惟上任不到兩周便被解僱,之後與特朗普關係變差。他稱新冠疫情雖不是特朗普引起,但他處理疫情的手法有問題,認為相對之下拜登更討喜(likeable),沒有那麼極端。

責任編輯:林建忠