▲ 【美國大選】特朗普73度插話 辯論遭嘲「淪打斷對話大賽」

舉世矚目的美國大選首場總統辯論，特朗普及拜登疊聲情況嚴重，特朗普73次打斷對手，場面可謂一片混亂。前白宮通訊總監斯卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）形容，今次辯論淪為打斷對話大賽，令國家丟臉。

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特朗普（Donald Trump）頻繁打斷拜登（Joe Biden）發言，令場面近乎失控，主持華萊士（Chris Wallace）要確保辯論按規定進行也十分困難。特朗普前下屬斯卡拉穆奇稱，今場辯論沒有贏家，反令國家有點丟臉（a little bit of an embarrassment to the country）。

斯卡拉穆奇表示，今次辯論令人壓惡（nasty），淪為打斷對話大賽（an interrupting match），斷言對改變選民支持作用不大，對股市影響亦有限，就辯論日後股市有變動，相信很快會平靜下來。

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出身金融界的斯卡拉穆奇曾擔任白宮通訊總監，惟上任不到兩周便被解僱，之後與特朗普關係變差。他稱新冠疫情雖不是特朗普引起，但他處理疫情的手法有問題，認為相對之下拜登更討喜（likeable），沒有那麼極端。

責任編輯：林建忠