【屋邨網紅@iM網欄】市場開始復甦 迎接報復式消費

「疫」市當中，開源節流絕對是很多公司經營下去的慣常做法，但近期疫情放緩，政府進一步放寬社交距離措施，有關限制放寬後，留意到各區人流明顯增多，商場食肆彷彿恢復從前的光景，發現不少食肆排隊食飯，店舖門外人頭湧湧，筆者認為市場氣氛開始復甦。



上周五，「女鞋國」直播，推出幾款新鞋，結果直播結束後，其中一款鞋，庫存有350對，開賣10分鐘全部售罄，疫情之前，甚至疫情中段，「女鞋國」經常會出現這種短時間售罄的情況，但疫情後期，消費意欲下降，已經有一段時間沒有出現此情況，實在是振奮人心。團隊都非常開心，感覺市場購買氣氛開始復甦。事實上，市民釋放抑壓多時的消費意欲，早前有本地商場公布，生意額升幅超過七成。



邊做邊修正

筆者相信本地零售亦開始出現「報復式消費」，不過直播帶貨仍不斷有人加入戰團，搶佔市場份額，鞋佬旗下兩個直播帶貨平台，要不斷改變創新，才能保持在較前位置。



鞋佬上周公布，兩個平台由星期一至五，輪流日日做直播後，今日亦留意到市場上已經有同類平台追着我們跑，由原本一周的2場直播，亦改為一周4至5場，由此可見，筆者更加一刻都不能鬆懈，在近期購買力復甦的時期，筆者要更加努力，搶佔更多市場份額，稍有不慎便被後來者追過。畢竟網絡世界，變化很快，不斷有新直播主及直播平台出現，要保持跑在最前，保住目前優勢。



不過，筆者都是邊行邊跌、邊改邊試，沒有人有水晶球，只能靠自己直播帶貨以來的經驗，在不斷吸收周邊地區的直播帶貨平台的優點，再慢慢修補平台的不足。

作者_鞋佬簡介： 一直以黎靠把口搵食，最後成為香港首位男網紅！曾經擁有8間實體店，卻從不相信網店，直到被淘寶狠狠擊敗，完全崩潰，發呆走去釣魚8個月，逃避現實。2017年屋企經濟響起警號，迫住返回地球，無錢，無臉，無人脈，惟有靠Facebook開Live直播賣女裝鞋。由第一個月賣得幾對鞋做到現時每月300多萬營業額，我係鞋佬！

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