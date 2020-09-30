▲ 【美國大選】總統辯論期間 大批美國人搜尋移民加拿大、新西蘭

美國大選在11月3日展開，美國周三展開首場總統辯論。總統特朗普（Donald Trump）與民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）進行首場總統辯論進行期間，在美國「移民新西蘭」、「移民加拿大」的搜尋量大增。

美媒報道指，搜尋引擎Google數據顯示，在首場總統辯論開始進行的約1小時，「如果申請加拿大公民身份」（how to apply for Canadian citizenship）、「如何移居至加拿大」（How to move to Canada）、「移民加拿大」（move to Canada）的搜尋量大增。

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另一個美國人的移民熱點新西蘭，有關移民新西蘭的搜尋量亦大增。新西蘭媒體指，其中以俄勒岡州的民眾搜尋量最多。

民眾普遍搜尋「如何移居至新西蘭」（how to move to New Zealand）、「我能否移居至新西蘭」（Can I move to New Zealand）、「移民新西蘭」（moving to New Zealand）、「從美國移民至新西蘭」（move to New Zealand from US）等字詞。

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新西蘭媒體指，這並非首次有大批美國人出現移民往新西蘭的念頭。自從新冠疫情在美國肆虐開始，已有約25萬美國人查詢移民新西蘭的資訊。

責任編輯：林嘉莉