▲ 【美國大選】總統辯論期間 大批美國人搜尋移民加拿大、新西蘭

美國大選在11月3日展開,美國周三展開首場總統辯論。總統特朗普(Donald Trump)與民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)進行首場總統辯論進行期間,在美國「移民新西蘭」、「移民加拿大」的搜尋量大增。

美媒報道指,搜尋引擎Google數據顯示,在首場總統辯論開始進行的約1小時,「如果申請加拿大公民身份」(how to apply for Canadian citizenship)、「如何移居至加拿大」(How to move to Canada)、「移民加拿大」(move to Canada)的搜尋量大增。

另一個美國人的移民熱點新西蘭,有關移民新西蘭的搜尋量亦大增。新西蘭媒體指,其中以俄勒岡州的民眾搜尋量最多。

民眾普遍搜尋「如何移居至新西蘭」(how to move to New Zealand)、「我能否移居至新西蘭」(Can I move to New Zealand)、「移民新西蘭」(moving to New Zealand)、「從美國移民至新西蘭」(move to New Zealand from US)等字詞。

新西蘭媒體指,這並非首次有大批美國人出現移民往新西蘭的念頭。自從新冠疫情在美國肆虐開始,已有約25萬美國人查詢移民新西蘭的資訊。

