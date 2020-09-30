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【口罩供應】港鐵小濠灣車廠首條口罩生產綫投產　口罩月產逾30萬個（多圖）

即市財經 16:22 2020/09/30

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港鐵小濠灣車廠的首條口罩生產綫已正式投產，初期每月可生產逾30萬個口罩。

港鐵 （00066） 公布，小濠灣車廠內的首條口罩生產綫已正式投產，初期每月可生產逾30萬個口罩。港鐵正籌劃設立第二條生產綫，冀於年底投產，屆時總產量將足夠應付港鐵員工在香港日常的營運需要。

港鐵自主生產的口罩採用由香港理工大學專家研發的納米纖維技術物料製成。小濠灣車廠的無塵生產室於今年7月通過國際標準化組織ISO 14644-1中第八級別的無塵室認證，潔淨程度達國際標準，生產的口罩最近亦通過實驗室認證，確認防護級別達ASTM 第二級別的標準，具備高防護效能及良好透氣度。

港鐵口罩生產綫全面睇，看圖便知

    點擊圖片放大
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港鐵指，口罩採用梯形設計，令佩戴時更加貼面；口罩表面亦印上港鐵吉祥物「鐵仔」的圖案，並配上「Keep HK Moving」語句。

現時港鐵口罩的產量，未足以應付日常營運需要，公司仍會繼續向外採購口罩。不過，隨第二條口罩生產綫於今年底投產，屆時可望提供更穩定的口罩供應，應付日常所需。

相關文章：港鐵宣布中秋節不提供通宵列車 車站按正常服務時間關閉

相關文章：【港鐵業績】金澤培：疫情影響時間及規模難以預測 冀維持漸進式派息政策

 

編輯：陳韻妍

香港股票 港鐵公司（00066） 口罩 香港 港鐵

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