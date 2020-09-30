【長情業主沽樓】投資者趁疫情放緩鬆磅 劈價18%沽黃埔花園罕有海景泳池超靚景3房

疫情放緩，新盤排隊推出，樓市氣氛回暖，二手放盤業主的議價空間也開始收窄。有投資者趁疫情見好轉出貨減磅，沽出黃埔花園3房罕有放盤。

中原地產周德龍表示，中原促成黃埔花園7期1座高層D室成交，實用面積763平方呎，3房套及儲物室間隔，坐享海景。業主原叫價1,680萬元，最終累減295萬元，以1,385萬元將單位易手，減幅達18%，折合平均實用呎價18,152元，成交價較市價低約8%。原業主於1989年2月以147.8萬元買入單位，持貨31年，帳面獲利1237.2萬元，單位升值超過8倍。

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周德龍指，原業主為長線投資者，持有多個單位收租，是次趁疫情放緩沽貨套現。而買家為同區換樓客，於疫情緩和下議價成功。上述單位的景觀外望泳池加海景，景觀而言絕對是「樓王級」質素，十分罕有，只在屋苑的7期1座及4座提供，上述單位叫價一般較普通單位高約5%。同類單位對上一次成交，於今年5月錄得，當時1座高層D室，實用面積同為763平方呎，成交價1,393萬元。現時市場也沒有上述同類單位的放盤，故買家見到以上單位以筍價放售，拍板購入。

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周德龍續稱，截至9月28日，黃埔花園錄得21宗成交，實用面積平均呎價約16,147元，成交宗數及呎價較8月同期的17宗成交，及平均呎價15,893元水平為高。他表示，現時黃埔花園業主的議價空間已由上月約8至10%，收窄至目前約3%至5%水平，屋苑實用面積389平方呎2房單位，叫價由690萬元起。



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記者：陳詠妍