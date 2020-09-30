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【美國大選】謠傳拜登辯論戴耳機作弊 耳機陰謀論20年前就有

環球社會熱點 17:03 2020/09/30

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早前有謠言指拜登會戴上耳機，方便偷聽高人指點，拜登在辯論前發Twitter闢謠。

美國大選11月3日展開，美國總統特朗普（Donald Trump）與民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）展開首場總統辯論。此前，有謠言指拜登會戴上耳機，方便偷聽高人指點；早前特朗普亦多次懷疑拜登在其他辯論上有服藥以提升表現，更提出要求拜登在辯論前接受藥檢。在拜登和特朗普首場辯論前，拜登發布Twitter闢謠，更調侃指控。外媒報道，原來耳機陰謀論等，非今年獨有產物，最早可追溯至2000年。

拜登在Twitter上發布一張照片，圖中是糾結的耳機和冰淇淋，寫道：

這是辯論之夜，所以我已經準備好耳機和增強表現的配備了。（It’s debate night, so I’ve got my earpiece and performance enhancers ready）

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此前，他的對手特朗普及其競選團隊多次暗示，拜登（Biden）缺乏身體健康和精神敏銳度，無法勝任總統，他主張進行辯論前的耳朵檢查和藥物測試。拜登拒絕讓第三方人士檢查。其競選團隊發言人亦表示：

前副總統拜登希望通過他的言辭來完成辯論。若總統認為自己的最佳表現可在尿液中體現，他可以這樣做。

（Vice President Biden intends to deliver his debate answers in words," she said. "If the president thinks his best case is made in urine he can have at it.）

辯論結束後，社交平台上流傳多張特寫照片，但暫時未有人看出拜登露出戴耳機的端倪，也有媒體進行事實查證，認為有關說法純屬謠言，拜登並沒有戴耳機。
有趣的是，耳機陰謀論並非今年獨有。

《紐約時報》指出，美國史上第一次出現這個陰謀論是在2000年，美國極右派、電台名嘴林博（Rush Limbaugh）聲稱，當時的民主黨總統候選人高爾（Al Gore）在接受媒體採訪時，透過耳機接收參考回答內容。但事實上所有嘉賓都有戴上耳機，以便即時聆聽新聞播報內容；林博也無法提出證據，證明高爾確實「偷聽」答案。

4年後，有關謠言籠罩2004年美國總統大選辯論會，左派支持者覺得共和黨總統候選人布殊（George W. Bush）雖表現出色，但說話語氣怪異，故堅信他有戴耳機，並透過藏在襯衫裡面的音訊接收器聽取時任總統高級顧問羅夫（Karl Rove）的建議。有一位美國太空總署（NASA）的科學家甚至有參與研究布殊的外套為何會神秘凸起。

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責任編輯：葉芷樺
 

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