【美國大選】謠傳拜登辯論戴耳機作弊 耳機陰謀論20年前就有

美國大選11月3日展開,美國總統特朗普(Donald Trump)與民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)展開首場總統辯論。此前,有謠言指拜登會戴上耳機,方便偷聽高人指點;早前特朗普亦多次懷疑拜登在其他辯論上有服藥以提升表現,更提出要求拜登在辯論前接受藥檢。在拜登和特朗普首場辯論前,拜登發布Twitter闢謠,更調侃指控。外媒報道,原來耳機陰謀論等,非今年獨有產物,最早可追溯至2000年。

拜登在Twitter上發布一張照片,圖中是糾結的耳機和冰淇淋,寫道:

此前,他的對手特朗普及其競選團隊多次暗示,拜登(Biden)缺乏身體健康和精神敏銳度,無法勝任總統,他主張進行辯論前的耳朵檢查和藥物測試。拜登拒絕讓第三方人士檢查。其競選團隊發言人亦表示:

前副總統拜登希望通過他的言辭來完成辯論。若總統認為自己的最佳表現可在尿液中體現,他可以這樣做。

(Vice President Biden intends to deliver his debate answers in words," she said. "If the president thinks his best case is made in urine he can have at it.)