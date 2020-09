【新冠疫苗】世界銀行擬撥款936億 助貧國購買疫苗

新冠肺炎疫情全球大流行,多個國家斥巨資購買大量新冠肺炎疫苗,但不少低收入國家無法負擔費用。世界銀行(World Bank)宣布計劃撥款129億美元(約936億港元),幫助低收入國家購買新冠肺炎疫苗,料有多達20億民眾受惠。

世界銀行指計劃是為確保低收入國家不會遭富裕國家排斥,要求富裕成員國支持計劃,將在未來12到18個月內動用資金。世界銀行行長馬爾帕斯(David Malpass)表示,很多國家都需要這個計劃,因為新冠肺炎疫情對中低收入國家的影響,往往比發達國家更大。

馬爾帕斯更表示:

擁有這筆資金將改變遊戲規則,一旦有了安全有效的疫苗,這將使人充滿信心可恢復生活。

(Having this finance available will be a game changer because once a safe and effective vaccine is available it will allow people to resume their lives with confidence.)