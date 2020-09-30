【新冠疫苗】世界銀行擬撥款936億 助貧國購買疫苗

▲ 世界銀行宣布計劃撥款129億美元，幫助低收入國家購買新冠肺炎疫苗。

新冠肺炎疫情全球大流行，多個國家斥巨資購買大量新冠肺炎疫苗，但不少低收入國家無法負擔費用。世界銀行（World Bank）宣布計劃撥款129億美元（約936億港元），幫助低收入國家購買新冠肺炎疫苗，料有多達20億民眾受惠。

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世界銀行指計劃是為確保低收入國家不會遭富裕國家排斥，要求富裕成員國支持計劃，將在未來12到18個月內動用資金。世界銀行行長馬爾帕斯（David Malpass）表示，很多國家都需要這個計劃，因為新冠肺炎疫情對中低收入國家的影響，往往比發達國家更大。

馬爾帕斯更表示：

擁有這筆資金將改變遊戲規則，一旦有了安全有效的疫苗，這將使人充滿信心可恢復生活。 （Having this finance available will be a game changer because once a safe and effective vaccine is available it will allow people to resume their lives with confidence.）

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目前包括美國、英國、中國和俄羅斯等國家都加緊研究新冠疫苗，馬爾帕斯表示不希望在等待疫苗面世前不作任何行動。他指出不少富裕國家已預留大量疫苗劑量，他希望確保中低收入國家也有疫苗使用。

責任編輯：鄭錦玲