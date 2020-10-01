【法律迷思】保險投保人的法律須知

疫情加上移民潮下，為保障自己及家人，不少香港人都會選擇購買保險，免得在意外發生時令自己大失預算。購買保險前，投保人 (policy holder) 應該清楚了解法例對自己的保障。在香港，保險公司和保險中介人皆受《保險業條例》(第41章)所規管；而保險業監管局(Insurance Authority)則負責保險公司及保險中介人的發牌和監管工作，同時處理有關保險中介人違規行為。

保險中介人

保險中介人可以分為兩類，分別是保險代理 (insurance agent) 和保險經紀 (insurance broker)。大部分人會透過保險代理或保險經紀處理保險事宜，而兩者的工作包括安排和購買保險、撰寫報告及協助投保人索償。

保險代理可以再細分為獨立代理和受僱代理。獨立代理屬於自僱人士，他們代表保險公司並會由每份有參與安排訂立的保單中賺取佣金；而受僱代理只可替一家保險公司工作，除了基本薪金外，他們亦可從為公司帶來的業務中賺取佣金。所有保險代理必須在香港登記，並受《承保商專業守則》監管。

至於保險經紀則代表投保人而非保險公司，並在保險市場中尋找最佳和最合適的保險計劃。保險經紀可以是一間公司或個別人士，以佣金為主要收入來源。特別要留意的是，個別人士或公司不可以同時擔任保險代理和保險經紀。

保監局指引及專業守則

作為香港保險業的監管機構，保監局就涉及其職能的事宜及施行《保險業條例》條文公布一系列指引，以利便業界遵守及符合相關規管要求，包括提供建議及銷售慣例、索償等多個方面。

假如投保人認為保險代理以失實或誤導性陳述誘導購買保險，投保人是有權取消保單及追回已付的保費，因為保險法的基本原則指出立約雙方在交易過程中均須絕對真誠地處理所有與保險交易有關的事項。根據《承保商專業守則》，保險公司亦需對其受僱代理於履行職務期間的行為負責，不能推卸或減輕有關責任。

投訴及向保險中介人索償

如果投保人對保險代理人的行為感到不滿，第一步應先向保險公司投訴有關保險代理。根據《承保商專業守則》，保險公司應建立內部機制處理對其保險代理的投訴。投保人與保險公司交涉時應詳載有關的投訴資料，例如註明姓名及保單編號、清晰說明投訴和提出支持投訴的任何證據。

假如投保人仍然不滿保險公司回應，他們可聯絡保監局，保監局會檢視有關保險公司處理投訴的手法。如果投訴涉及持牌保險中介人，保監局會根據該投訴的背景及性質處理 。

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