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【零售寒冬】香港8月零售挫13.1%　優於市場預期

商業 16:32 2020/09/30

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8月份零售業總銷售價值市場預期按年下跌17.5%。（資料圖片）

今年8月的零售業總銷貨價值的臨時估計為256億元，較去年同期下跌13.1%，跌幅較7月份收窄，優於市場預期跌17.5%。而扣除其間價格變動後，8月的零售業總銷貨數量的臨時估計較二零一九年同月下跌13.4%。

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按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，食品、酒類飲品及煙草的銷貨價值下跌15.7%。其次為百貨公司貨品（銷貨價值下跌9.2%）；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（下跌37.8%）；服裝（下跌29.6%）；藥物及化妝品（下跌39.8%）；燃料（下跌4.2%）；書報、文具及禮品（下跌36.3%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌42.9%）；中藥（下跌24.9%）；以及眼鏡店（下跌35.2%）。

政府發言人表示，在本地第三波疫情下，八月零售銷售表現仍然疲弱。儘管按年跌幅明顯收窄，但主要是由十分低的比較基數所致。

發言人進一步指出，由於經濟狀況繼續受壓，而訪港旅遊業短期內不大可能迅速復蘇，零售業的經營環境將仍然困難。然而，若近期本地疫情趨穩的勢頭持續，本地消費氣氛或會進一步改善。政府會密切留意相關發展。

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責任編輯：馬意文

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