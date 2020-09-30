【虛擬銀行】富融銀行今啟動試業　推5厘港元定存　港美元人幣活期息1厘

▲ 富融銀行行政總裁岑志豪。（資料圖片）

首批共8間虛擬銀行有望今年內全數開業！富融銀行（Fusion Bank）啟動試業，向1,000個特選個人客戶提供儲蓄、定存、本地轉賬支付及外滙買賣服務。試業期間，港元3個月定存可享5厘息，上限10萬元，另設港元、人民幣及美元活期息1厘。

由騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 及工銀亞洲合資組成的富融銀行，今日開始沙盒試業，亦是最後一間投入試業的虛擬銀行。以虛銀一般沙盒試業3個月計，即富融銀行或年底前正式開業。

首50萬港元或人民幣活期息1厘

試業期間，富融銀行推出多貨幣的定期存款及活期儲款優惠，覆蓋港元、人民幣及美元。定期存款以存款金額分層訂價，即日起至10月31日止，港元10萬元3個月定存可享5厘，並可隨時免手續費提早取款。

此外，推廣期內港元、人民幣及美元的存款都可享1厘活期息，上限分別為首50萬港元及人民幣及5萬美元。

行政總裁岑志豪表示，正與多個內地及海外的合作夥伴洽談，期望在世界各地為客戶提供更多資源，讓客戶生活範疇都輕鬆自在。

港交所：上半年再向富融銀行注資5,000萬元

港交所表示，上半年向虛擬銀行富融銀行（Fusion Bank）再度注資5000萬元，令港交所投資額增至1億元。

富融銀行股東包括騰訊 （00700） 、工銀亞洲、高瓴資本及新世界 （00017） 執行副主席鄭志剛。

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編輯：趙穎妍