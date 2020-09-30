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【CLSA】外電指里昂高層「洗牌」副總裁上周離職　員工年內減200人

即市財經 16:03 2020/09/30

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彭博報道指，今年6月，中信証券要求里昂10多名高管將基本工資削減10%。

外電報道，里昂證券（CLSA）母公司中信証券 （06030） 逐步收緊對里昂決策方面的控制，並控制其薪酬，令里昂出現多項人事變動。出任里昂行政總裁短短16個月的Rick Gould於8月份離職後，去年才上任的里昂副總裁孫瑋已於上周離職，首席法律及合規官Jaclyn Jhin也於上個月離職。

彭博引述消息指，Rick Gould、孫瑋及Jaclyn Jhin是中信於2019年開始整合里昂前，已於高層領導委員會任職的高管。消息稱，截至7月，里昂的員工人數今年已減少了大約200人，降至1730人。

試圖將里昂員工的工資水平與內地同事看齊

報道指，中信証券自2013年收購里昂後，逐步加強對里昂的控制，要求里昂經理直接向北京匯報，同時試圖將里昂員工的工資水平，與內地同事看齊，今年6月便要求里昂10多名高管將基本工資削減10%。不過，數名高管拒絕簽署新合同後，有關要求被撤回。

消息稱，自中信整合里昂以來，至少已引入6名內地高管接替里昂高管職務，負責股票、固定收益、風險及金融等關鍵職務，而前領航高管林曉東今年4月出任里昂副董事長，亦肩負前行政總裁不少職責。

里昂香港發言人拒絕置評。

張佑君於2016年接任中信證券董事長後，加強與里昂的業務整合，兩者的緊張關係升溫。張佑君於2019年初從唐臻怡手中接過里昂董事長一職，里昂的整合因此加速。

相關文章：中信里昂CEO上任16個月後突辭職　涉及中信證券重整全球架構（第二版）

 

編輯：陳韻妍

香港股票 金融機構 金融 中信証券（06030） 收購 北京 香港 里昂

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