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【人工智能】VMware夥NVIDIA建新基礎架構　加速AI應用

科技 15:57 2020/09/30

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今日（30日）VMware就夥拍NVIDIA，推出針對AI的端到端企業平台，以及採用NVIDIA DPU、針對數據中心、雲端和邊緣的全新架構，支援現有及新一代的應用程式。

人工智能（AI）應用逐漸普及，但要讓AI應用更順暢，企業基礎架構成為關鍵。今日（30日）VMware就夥拍NVIDIA，推出針對AI的端到端企業平台，以及採用NVIDIA DPU、針對數據中心、雲端和邊緣的全新架構，支援現有及新一代的應用程式。

今日舉行的年度盛會VMworld 2020大會上，VMware行政總裁Pat Gelsinger就表示，將與VMware合作，作為今日同時發佈的Project Monterey計劃的一部分，兩家公司將攜手推出基於SmartNIC技術的混合雲架構，包括NVIDIA的可編程設計BlueField-2 DPU。（註：DPU為Data Processing Unit）

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此外，VMware Cloud Foundation和NVIDIA BlueField-2 亦會結合，提供專為AI、機器學習、高通量、和以數據為中心應用程式的需求， 協助建立新一代基礎架構。同時還將為所有企業工作負載提供擴展至 AI 以外的應用程式加速，並透過全新架構提供額外安全層，從而減少從 CPU到SmartNIC和可編程設計DPU的關鍵數據中心服務。

透過本次合作，在NVIDIA NGCTM中心上的豐富AI軟件將被整合至VMware vSphere、VMware Cloud Foundation和VMware Tanzu中，將有助於加速AI部署，支援企業擴展現有的AI基礎架構，通過單一操作來管理所有應用程式，並在數據留存之處部屬跨數據中心、雲端和邊緣的AI就緒基礎架構。

>>>Uber傳收購歐洲網約車Free Now　冀提高市佔率

責任編輯：李彥煒

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