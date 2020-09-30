【週未好去處】888元玩轉美麗華酒店 包食、住、仲有密室逃脫體驗!

staycation成為近期全港熱潮，除了入住酒店、享用餐飲及拍照打卡外，有沒有想過去酒店都可以玩密室逃脫?

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尖沙咀美麗華酒店在9月推出以亞馬遜森林為主題的密室逃脫住宿體驗，提供佔地470多平方呎、限時30分鐘的雙人迷你版的密室逃脫，而且客人可免費延遲退房時間至下午二時及免費享用早餐。這套優惠售價分別周日至周四為888元及星期五至星期六為1,038元，適用於2020年10月31日或之前 。

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今次的密室逃脫體驗是由本港一間名為Lost HK的密室遊戲公司和酒店共同合作，將酒店房間布置成亞馬遜森林，玩家可獲一套線索，嘗試去破解具有5,000年歷史的亞馬遜森林傳說 。如果想邀請其他朋友一齊參與的話，遊戲室亦最多可容納4位，但須另外收費。

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另外，美麗華酒店亦推出「Summer Mirathorn 2020」的主題活動，將整層17樓打造成潮玩空間，設置不同的主題房間，包私人影院、室內籃球場及兒童派對房等，一次過滿足各位的食、住、玩的需求。

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責任編輯：潘曉豐