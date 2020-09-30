升學有煩憂？　英國大學排名大公開（第1名至20名）

英國向來是港人選擇移民又或是升學的選擇之一，提到到當地升讀大學，或會令人頭痛。皆因英國至少也有百多間大學，要考慮升讀哪一所大學也要花上時間和精力進行多方面的資料搜集，有時尋得學費相宜的大學，卻又未知該校的教育質素是怎樣，實在令人心癢癢。如果有以上的煩惱，或許以下由英國《衛報》（The Guardian）出品的大學排名資料有幫助。

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《衛報》會根據不同因素的分數（滿分為100分）為大學排名，當中包括按照全國學生普查（National Student Survey，NSS）中，學生的對教學評價、回應以及課程本身的價值等等，不單是著重學生的校內成績。以下為2021年第1名至25名的英國大學排名：

2021年排名 2020年排名 大學 《衛報》分數(滿分為100分) 對課程滿意程度 (滿分為100分) 對教學滿意程度 (滿分為100分) 對整體質素滿意程度 (滿分為100分) 學生與教員比例（平均一個老師授教多少個學生） 學生人均花銷費（滿分10分） 本科UCAS平均錄取成績 增值評分 畢業15個月後就業情況 (滿分為100分) 升學率 (滿分為100分) 1 3 牛津大學 (Oxford) 100 n/a n/a n/a 10.3 10 203 7.1 93 99 2 2 聖安祖大學 (St Andrews) 98 94 93 80.8 11.2 7 211 6.3 84 97 3 1 劍橋大學 (Cambridge) 95.4 n/a n/a n/a 11.2 9.9 212 5.4 93 99 4 5 杜倫大學 (Durham) 81.5 86.1 85.3 71.8 14.7 5.9 188 7 89 98 5 19 倫敦政經學院 (London School of Economics) 81 80.6 81.6 69.4 11.9 8.9 170 6.9 93 97 6 6 巴斯大學 (Bath) 80.1 87.7 86.3 67 14.9 6.3 174 7.1 91 97 7 4 羅浮堡大學 (Loughborough) 79.3 89.6 86.9 73.9 13.4 5.7 153 6.3 85 96 8 9 華威大學 (Warwick) 77.1 86.2 85 71.6 13.8 7.3 172 6.3 88 96 9 7 倫敦帝國學院 (Imperial College) 74.4 81.6 83.6 60.7 11.1 8.8 190 5.6 96 95 10 7 蘭卡斯特大學 (Lancaster) 73.1 86.9 85 70.1 12.5 8.1 150 5.2 84 96 11 23 布里斯托大學 (Bristol) 72 83.5 85.7 67.3 13.3 6.8 169 6.5 86 97 12 14 格拉斯哥大學 (Glasgow) 71 86.4 86.7 66.7 13.4 5.9 204 5.4 85 94 13 25 愛丁堡大學 (Edinburgh) 70.9 77.9 82.9 60.1 11.9 8.6 187 6.7 84 97 14 22 倫敦大學學院 (UCL) 70.1 81.2 82 64.7 10.4 7.4 175 6.2 89 96 15 51 斯克萊德大學 (Strathclyde) 70 86.3 86 66.5 19.5 6.4 197 6.1 86 93 16 20 約克大學 (York) 69.9 87.1 87.1 73.9 14.4 4.8 151 5 84 96 17 10 艾希特大學 (Exeter) 69.9 86.6 85.7 70.6 15.6 3.7 164 6.1 85 97 18 11 里茲大學 (Leeds) 69.7 84.1 85.3 69.5 13.7 6.7 162 6.8 85 95 19 29 鄧迪大學 (Dundee) 68.4 88.9 87.5 72.2 14.3 5.9 175 4.9 88 94 20 34 亞伯丁大學 (Aberdeen) 68.1 87.1 86.1 69.5 16.2 4.4 183 6.6 82 95

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責任編輯：黎淑雯