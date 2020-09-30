升學有煩憂？　英國大學排名大公開（第1名至20名）

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英國向來是港人選擇移民又或是升學的選擇之一，提到到當地升讀大學，或會令人頭痛。皆因英國至少也有百多間大學，要考慮升讀哪一所大學也要花上時間和精力進行多方面的資料搜集，有時尋得學費相宜的大學，卻又未知該校的教育質素是怎樣，實在令人心癢癢。如果有以上的煩惱，或許以下由英國《衛報》（The Guardian）出品的大學排名資料有幫助。
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《衛報》會根據不同因素的分數（滿分為100分）為大學排名，當中包括按照全國學生普查（National Student Survey，NSS）中，學生的對教學評價、回應以及課程本身的價值等等，不單是著重學生的校內成績。以下為2021年第1名至25名的英國大學排名：
|2021年排名
|2020年排名
|大學
|《衛報》分數(滿分為100分)
|
對課程滿意程度
(滿分為100分)
|
對教學滿意程度
(滿分為100分)
|
對整體質素滿意程度
(滿分為100分)
|學生與教員比例（平均一個老師授教多少個學生）
|學生人均花銷費（滿分10分）
|本科UCAS平均錄取成績
|增值評分
|
畢業15個月後就業情況
(滿分為100分)
|
升學率
(滿分為100分)
|1
|3
|
牛津大學
(Oxford)
|100
|n/a
|n/a
|n/a
|10.3
|10
|203
|7.1
|93
|99
|2
|2
|
聖安祖大學
(St Andrews)
|98
|94
|93
|80.8
|11.2
|7
|211
|6.3
|84
|97
|3
|1
|
劍橋大學
(Cambridge)
|95.4
|n/a
|n/a
|n/a
|11.2
|9.9
|212
|5.4
|93
|99
|4
|5
|
杜倫大學
(Durham)
|81.5
|86.1
|85.3
|71.8
|14.7
|5.9
|188
|7
|89
|98
|5
|19
|
倫敦政經學院
(London School of Economics)
|81
|80.6
|81.6
|69.4
|11.9
|8.9
|170
|6.9
|93
|97
|6
|6
|
巴斯大學
(Bath)
|80.1
|87.7
|86.3
|67
|14.9
|6.3
|174
|7.1
|91
|97
|7
|4
|
羅浮堡大學
(Loughborough)
|79.3
|89.6
|86.9
|73.9
|13.4
|5.7
|153
|6.3
|85
|96
|8
|9
|
華威大學
(Warwick)
|77.1
|86.2
|85
|71.6
|13.8
|7.3
|172
|6.3
|88
|96
|9
|7
|
倫敦帝國學院
(Imperial College)
|74.4
|81.6
|83.6
|60.7
|11.1
|8.8
|190
|5.6
|96
|95
|10
|7
|
蘭卡斯特大學
(Lancaster)
|73.1
|86.9
|85
|70.1
|12.5
|8.1
|150
|5.2
|84
|96
|11
|23
|
布里斯托大學
(Bristol)
|72
|83.5
|85.7
|67.3
|13.3
|6.8
|169
|6.5
|86
|97
|12
|14
|
格拉斯哥大學
(Glasgow)
|71
|86.4
|86.7
|66.7
|13.4
|5.9
|204
|5.4
|85
|94
|13
|25
|
愛丁堡大學
(Edinburgh)
|70.9
|77.9
|82.9
|60.1
|11.9
|8.6
|187
|6.7
|84
|97
|14
|22
|
倫敦大學學院
(UCL)
|70.1
|81.2
|82
|64.7
|10.4
|7.4
|175
|6.2
|89
|96
|15
|51
|
斯克萊德大學
(Strathclyde)
|70
|86.3
|86
|66.5
|19.5
|6.4
|197
|6.1
|86
|93
|16
|20
|
約克大學
(York)
|69.9
|87.1
|87.1
|73.9
|14.4
|4.8
|151
|5
|84
|96
|17
|10
|
艾希特大學
(Exeter)
|69.9
|86.6
|85.7
|70.6
|15.6
|3.7
|164
|6.1
|85
|97
|18
|11
|
里茲大學
(Leeds)
|69.7
|84.1
|85.3
|69.5
|13.7
|6.7
|162
|6.8
|85
|95
|19
|29
|
鄧迪大學
(Dundee)
|68.4
|88.9
|87.5
|72.2
|14.3
|5.9
|175
|4.9
|88
|94
|20
|34
|
亞伯丁大學
(Aberdeen)
|68.1
|87.1
|86.1
|69.5
|16.2
|4.4
|183
|6.6
|82
|95
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責任編輯：黎淑雯