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【重開球場】康文署宣布重開免費戶外隊際康樂場地　籃球場、排球場等周五重開

環球政經 16:07 2020/09/30

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康文署今（30日）宣布，免費戶外隊際康樂場地包括足球場、籃球場、排球場、手球場等將於周五（10月2日）重開，惟公眾泳灘、燒烤場、室內兒童遊戲室及貝澳營地，將繼續關閉，直至另外通知。

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開放的康樂場地包括：

  • 足球場
  • 籃球場
  • 排球場
  • 手球場
  • 投球場
  • 滾軸曲棍球場
  • 板球場

康文署提醒，使用免費戶外隊際運動球場時，每個球場上的球員及裁判人數上限，應遵照相關隊際運動的比賽規則。在運動前及運動後須佩戴口罩，場地的觀眾席將繼續暫停開放。

早前已重開的室內隊際運動設施，包括籃球場、排球場、投球場、手球場等，場地的人數限制由目前的每一組４人，放寬至進行隊際比賽或訓練時，每個球場上的球員及裁判人數上限，應遵照相關隊際運動的比賽規則。進行室內隊際運動須佩戴口罩的規定維持不變。

 

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責任編輯：楊子瑩

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