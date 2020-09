▲ 【美國大選】總統辯論主持華萊士遭批不公正、不處理特朗普插話

美國大選11月3日展開,美國總統特朗普(Donald Trump)與民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)展開首場總統辯論。首場總統辯論主持人霍士新聞(Fox News)著名主播華萊士(Chris Wallace)的表現,亦成為焦點。民眾批評華萊士沒有處理特朗普多次違反辯論規則的問題,又指華萊士的立場不公正。

英國《衛報》報道指,在大多數情況下,特朗普都在拜登發言時插話,而華萊士未能讓特朗普,耐心等待在自己發言的環節才說話。

報道指,許多觀眾指責華萊士,即使特朗普最經常違反議定的辯論規則,但華萊士未有好好處理。

美國全國廣播公司(ABC)主持人斯蒂芬諾普洛斯(George Stephanopoulos)形容,「那是我一生中見過的最糟糕的總統辯論。」(That was the worst presidential debate I have ever seen in my life.)

報道又指,其實在特朗普插話時,都不時聽到華萊士在背後輕聲地叫喚「總統先生,總統先生」(Mr President, Mr President),望特朗普可停止說話。

另一方面,特朗普的支持者則批評華萊士「過份投入」的辯論當中,並明顯偏愛拜登。

同為霍士新聞的主播英格拉哈姆(Laura Ingraham)則對她的同事提出批評:

「特朗普正在與主持人及拜登作辯論。」

(Trump is debating the moderator and Biden.)

責任編輯:林嘉莉