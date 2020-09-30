▲ 【美國大選】總統辯論主持華萊士遭批不公正、不處理特朗普插話

美國大選11月3日展開，美國總統特朗普（Donald Trump）與民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）展開首場總統辯論。首場總統辯論主持人霍士新聞（Fox News）著名主播華萊士（Chris Wallace）的表現，亦成為焦點。民眾批評華萊士沒有處理特朗普多次違反辯論規則的問題，又指華萊士的立場不公正。

英國《衛報》報道指，在大多數情況下，特朗普都在拜登發言時插話，而華萊士未能讓特朗普，耐心等待在自己發言的環節才說話。

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報道指，許多觀眾指責華萊士，即使特朗普最經常違反議定的辯論規則，但華萊士未有好好處理。

美國全國廣播公司（ABC）主持人斯蒂芬諾普洛斯（George Stephanopoulos）形容，「那是我一生中見過的最糟糕的總統辯論。」（That was the worst presidential debate I have ever seen in my life.)

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報道又指，其實在特朗普插話時，都不時聽到華萊士在背後輕聲地叫喚「總統先生，總統先生」（Mr President, Mr President），望特朗普可停止說話。

另一方面，特朗普的支持者則批評華萊士「過份投入」的辯論當中，並明顯偏愛拜登。

同為霍士新聞的主播英格拉哈姆（Laura Ingraham）則對她的同事提出批評：

「特朗普正在與主持人及拜登作辯論。」

（Trump is debating the moderator and Biden.）

責任編輯：林嘉莉