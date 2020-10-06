【教育在綫@iM網欄】理念和現實的鴻溝 自主學習能力不是與生俱來

日前，親人問及應否安排小四和中一兒子參加「自主學習免費體驗課堂」，並指若真的能引發孩子全自動學習，既不用花大錢去補習班，父母也不用再每天絮絮叨叨。幾句來回探問，發現不是甚麼自主學習班，而是綫上學習課程。究竟有一套可以讓學生自己學習的平台或工具，學生是否就能「自主學習」？

在專業的教學研究中，學者們指出若學生在學習過程中擔當主動的角色時，他們會學習得更有效。這種主動的學習過程，包括了學生的主動性及其所採用的策略，通常被稱為自主學習。教育大師們，對「自主」有著特別的期許與意義。例如美國成人教育之父諾倫斯(Malcolm Knowles)提到，「自主引導學習」(Self-Directed Learning)中的自主，是要自己自發與自我引導去找資源，帶著自己學習的過程。由美國心理學家利莫曼(Barry J. Zimmerman）「自律學習」(Self-Regulated Learning)提出學生因為有特別自覺，而且在過程中會自我檢視與調整，學習新事物時，學習成果會更多、更好。除了自學，學生還需要與同學彼此共學、互學，再加上老師的導學。

無論是自我引導、還是自律學習，都開啟了近幾十年來有關自主學習的無數研究，內容廣及動機、認知、行為、腦神經、教育、社會心理等領域。所有的研究都發現，成功的自主學習，並非與生俱來，需要後天栽培；而且需要方法和以下循環的步驟：一、動機與準備。學習者必須先有自己想要、需要學什麼的自覺，並知道有什麼資源，為學習做好準備。二、目標與計劃。學習者訂立具體的目標和運用什麼資源後，設定進度與里程碑。同時，也要想好用什麼方式來檢驗自己。三、付諸行動學習。投入學習計劃中的活動，如讀哪些書、參與什麼線上課程或實體課等。在學到基本知識與技能時，也能在日常的情境中，運用、展現到這些學到的事物。四、監控和反思。學習者需設檢視點，以了解進度和成果，並據以調整目標或計劃。這過程中，可以由老師或其他人，或借用輔助工具幫忙。

香港第二輪課程改革強調「自主學習」，原因一是面對不可預知的未來，持續地終身學習是必須的；二是根據PISA分析，素養評估表現較佳的學生都具有「自主學習」的特性。疫情肆虐也讓「自主學習」這個議題更成為焦點。我們從小便缺乏自主學習經驗，應如何理解有以上提及「自主學習」精神？教育現場中，師生裝備足夠嗎？現教育體制裡，師生有足的時間和空間嗎？ 假如教育改革的其中一項重要目標是使學生具有終身學習的內在動力的話，我們必須進一步研究怎樣的學習環境才能培育學生達至這個自主學習的目標，並思考如何填補理念和現實之間的鴻溝。

作者_陳凱茵簡介： 蘇格拉底曾說：「教育不是灌輸，而是點燃火焰。」面對不可測的未來，教育也應與時俱進。學友社關心未來教育的創新與轉型，探討未來教育為開端，為本地教育點燃創新火種，為新世代找到新未來。

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