【公關大娜移@iM網欄】曝光率氾濫的年代 讓你的名字成為名片

這是平台混戰、曝光率氾濫的年代。

最近收到Facebook 專頁邀請讚like、YouTube channel 訂閱的訊息，如雪片飛至，全人類要躋身網紅行列。疫情禁錮了眾生的身體，餘暇和精力卻大增，創意和文思更加澎湃奔放。股評人、傳媒人、前主播、評論員、行業專家，甚至面目模糊的素人，「疫」市裏蜂擁而出，打造自家平台，目的只有一個：提升市場叫價力，希望「搵到碗飯食」。

公關一樣不易為。傳統媒體不斷萎縮，大量網台、社交平台專頁雜亂叢生，渠道似是多了，影響力和公信力卻狠狠被削弱。「如果傳媒消失了，公關何以生存下去？」，是我經常先天之憂而憂的課題。一如急call公帑打救的航空業，若一直萎靡不振，同氣連枝的酒店及旅遊業靠食本地客源，長遠如何支撐下去？

行行業業都為打破實體形式的籓籬而絞盡腦汁，公關也自創平台，化被動為主動，增加話語權和主導權。企業打造自媒體、育造KOL，社交媒體的新開戶量節節爆升。就連高高在上的格力女王董明珠、小米雷軍、錘子科技羅永浩、攜程梁建章亦粉墨登場，擸起衫袖做直播達人，一晚帶來過億收入，何樂而不為。

作者_陳仕娜簡介： 由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。 現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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