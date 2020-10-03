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【玄人‧峰語@iM網欄】理想結婚要夾「八字」嗎？

名人薈萃 10:02 2020/10/03

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曾有不少將結婚的情侶，都會要求我為他們『夾八字』，看看可否白頭到老? 坦白說，在眾多相命的服務範疇，我絕少幫一對準新人夾八字，原因很簡單，一對情侶坐在你面前，難道你會說人家不夾，不要結婚嗎？如果真的是不夾而又說違心話，卻有違相命本義。從算命的學理上，的確是有 『夾八字』的課題，但古時的定義阪取用方法與今日新一代所想的，明顯有很大的差別。

中國傳統上都是奉行是盲婚啞嫁，沒有自由戀愛，而一對新人的結合，就要靠「媒人婆」穿針引線了。媒人婆就好比現在的經紀，主要責任是幫男女兩方找一主好人家，但說實話，在男權高漲的社會，媒人婆主要都是為男家找一個好女孩罷，可惜當其時沒有「貨版」讓男家選擇，那就要靠看媒人婆手上的女生八字了。中國傳統上女子的角色是傳宗接代， 『夾八字』無非都是為男生選一個旺夫益子的妻子或妾氏，因此古時的夾八字與現在的取用法是明顯所不同的，現在的 『夾八字』 ，很大程度上是夾未來生活上是否合得來而已。事實上，香港也有不少情侶夾過八字才結婚的，但香港的離婚率卻一直高企，究其原因，現世代講求男女平等，而且女性的社會功能已跟男性沒有多大分別，已不再只是傳宗接代的機器，因此古時的『夾八字』來作為婚姻基準、方法，基本上已不管用。

另外，坊間常用的『夾八字』方法，我自問不敢恭維，因為只從理論上去出發，但卻沒有實戰上的引證。首先，相信大家有聽過生肖的『六合』----例如『寅亥』合 (肖虎同肖豬合)；『已申』合 (肖蛇同肖猴合).....等，這是十二地支的相合學理，但不代表夫婦要這樣的生肖組合才結合，因為一對夫婦的和合，不是單看年柱地支的生肖。

此外，最多術數師犯的毛病就是以五行的旺弱來『夾八字』。假設一個男命五行屬金，以水為用神，一般術數師建議男命主要娶一個屬水或八字五行多水的女子。然而，我已作過不少實戰辯證，此種夾八字方法是不準確的。究其原因，一物一太極，女命水五行不等於男命所要的水。再者，如果女命五行屬金，學理上是以火為夫星 (火尅金)，如果女子水五行太重，原局會出現水尅火的情況，變相為尅夫之命，要是這樣，男命主仍會要五行多水的女子嗎? 因此，術數跟其他學理一樣，真理只會愈辯愈明，不是單靠一部通書睇到老。

至於如何去選一段好的姻緣，其實重點是要看命主日支的夫妻宮的喜忌。至於如何去解碼?下期再作重點講解!

作者_奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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撰文 : 奇峰

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