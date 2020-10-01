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【十一好去處】JW萬豪酒店新款下午茶登場　假日兩位488元

商業 15:00 2020/10/01

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香港JW萬豪酒店夥同西班牙護膚品牌Natura Bissé，推出經典晶鑽下午茶。（香港JW萬豪酒店提供）

新冠肺炎疫情持續，十一4連假留港消費有甚麽做？香港JW萬豪酒店夥同西班牙護膚品牌Natura Bissé，以最著名的護膚系列Diamond Collection為題，於10月1日至11月15日期間，推出經典晶鑽下午茶；並於每天下午3時30分至6時於The Lounge供應。

下午茶甜點珠寶為題　送1,458元贈品吸客
凡惠顧該款下午茶，可獲贈總值1,458元的護膚體驗裝一份及購物禮券，惟數量有限，送完即止。下午茶有六款以珠寶命令的甜點，例如鑽石（玫瑰荔枝忌廉及香草蜂蜜吉士脆餅）、珍珠（綠茶柚子馬卡龍伴榛子）、海洋（雲呢拿士多啤梨慕絲伴燴藍莓）。

而三層銀器餅架上，亦有各式鹹點，包括鴨肝醬多士配蜜瓜、西班牙黑毛豬火腿配鮮無花果芝士麥包、虎蝦春卷配酸甜汁、芒果龍蝦沙律配魚子醬、鮑魚撻及日本桃太郎番茄配話梅汁等。

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該款下午茶除了甜點及鹹點外，還包括迎賓香茗及咖啡。每逢星期六、星期日及公眾假期，每位288元，兩位488元；星期一至星期五則每位268元，兩位468元。

責任編輯：馬意文

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