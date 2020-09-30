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【大行點睇】中信料小米明年有望晉身全球手機商三甲　升目標價至呢個位料創歷史新高

股樓投資 15:29 2020/09/30

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中信証券今日發表的研究報告指，繼續看好小米(01810)的「手機+AIoT」戰略。雖然今年公司業績料受疫情影響，但相信2021年之後的收入、盈利成長空間已打開，且有較強的成長確定性。今年以來公司股價升幅近87%，近期則跟隨港股及美股科技股回調，之前股東減持亦導致市場信心短期受壓，但認為股價回調已帶來配置機會，相信公司在明年有望成為全球前三甚至前二的智能手機製造商，而5G換機及智能手機競爭格局轉變亦是主要的驅動力，維持「買入」評級，目標價升至27元，意味該行預料公司將升破9月初高位26.95元再創歷史新高。

【 小度科技】百度旗下獨角獸「小度科技」 估值200億 或科創板上市  【見下頁

該行認為早前美國商務部將38家華為子公司列入實體清單，認為限制可能致關鍵零部件供應商觀望和搖擺，加劇手機供應鏈的博奕。而今年以來小米智能手機向高端化推進，平均銷售單價亦有提升，今年次季公司手機平均銷售單價按年升11.8%至1,116.3元人民幣，估計明年受惠5G換機、產品周期及海外市場份額提升帶動，公司有望躋身全球前三。

此外，次季公司MIUI月活躍用戶按年升23.3%至3.4億戶，當中內地佔1.1億戶，海外亦達2.3億戶，隨著中高端手機增長加上歐洲等海外市場銷售提升，料小米互聯網ARPU有望提升，帶動業績表現。

 

 

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