【業績】AEON績後股價揚5%　今年底終止ATM營運

▲ AEON中期純利跌兩成，但維持派發中期息，績後股價上揚。

AEON信貸財務（亞洲） （00900） 公布截至8月底止的未經審計的中期業績。AEON中期純利1.52億元，較去年同期跌20%，但就維持派發中期息每股22仙，帶動績後股價最多揚5.1%，最新仍升4.3%報5.11元。

AEON又指，隨著手機應用程式新增「轉數快」將現金透支資金轉入客戶銀行帳戶，經持續評估自動櫃員機（ATM）網絡的盈利能力後，集團決定在今年第4季終止ATM營評。

中期撥備按年增13% 信用卡業務受衝擊

AEON中午公布業績，期內收入5.74億元，按年減少12.3%，其中淨利息收入減少1成。由於資產質素問始惡化，減值虧損及減值準備按年增加13%至1.4億元。

新冠肺炎疫情衝擊零售市道，AEON信用卡銷售亦都下降，導致信用卡業務的徵收費用及佣金減少近2成至2800萬元。

AEON：本地失業率仍未達頂峰

資產質素方面，集團表示已及早採取行動，成功將逾期客戶貸款及應收款項由今年2月底的3.09億元，減少至8月底止的2.02億元。

AEON預期，疫情持續之下，社會及旅遊活動短期內難恢復正常，另一方面香港失業率仍未達至頂峰，無可避免會為下半年帶來更動盪的營運環境。

上半年AEON的中國業務虧損按年有所收窄，但集團指營運環境仍然不穩定，會持續評估2間小額貸款公司的營運前景，如有需要將微調其營運模式，以增加股東價值。

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編輯：趙穎妍