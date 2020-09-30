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【ESPRIT】思捷環球全年虧損40億　股價跌逾半成

即市財經 15:21 2020/09/30

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思捷環球已關閉亞洲所有店鋪。

ESPRIT思捷環球 （00330） 公布，至6月底全年虧損39.9億元，按年擴大86%，思捷環球每股虧損1.96元。思捷環球今日股價最多跌11%，午後最新跌6.25%，暫報0.75元，成交368萬元。

至6月底年度，思捷環球持續經營業務收入92.16億元，按年跌21%，毛利率44.56%，按年跌6.6個百分點。單計持續經營業務經營虧損達32.07億元，按年擴大64%。

思捷環球表示，8月已與債權人討論財產保護訴訟程序，暫預計批准重組計劃的債權人會議將在10月於法院舉行。公司會繼續按照計劃實施全球性削減員工人數，已關閉其在亞洲（包括中國）的所有零售店，會測試新的Salesforce電子商務平台，預計於2021年第一季度推出。

思捷環球年初宣布將德國多家子公司申請破產保護，退出亞洲業務，其後獲維他奶 （00345） 羅氏家族後人、中南證券莊友堅太太羅琪茵大舉增持，成為單一最大股東，最新持股23.2%，並委任多名董事。

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記者：麥德銘

香港股票 思捷環球（00330）

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